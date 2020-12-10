Valilikten flaş koronavirüs kararı! O kişilere 10 gün karantina

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre; corona virüs hastasına temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürülmüş ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina süresinin sonlandırılabileceği açıklanmıştı. Bu gelişmeler ardından; Kastamonu Valiliği'nden son dakika karantina açıklaması geldi. İşte son dakika haberin detayları...



10 GÜN KARANTİNA



Açıklamaya göre; Kastamonu'ya il dışından gelenler ile vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanların 10 gün izolasyonda tutulmalarına karar verildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca, il merkezine girişlerde oluşturacak kontrol noktalarında gelenlerin vücut ısıları ölçülecek.



YURTLARA ALINACAKLAR



Ölçümlerde vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanlar Valilikçe belirlenen yurtlara alınacak. Bu kişilere Kovid-19 testi uygulanacak. Test sonucu pozitif çıkanlar bildirdikleri ikamette ya da yurtta karantinada tutulacak.



İl dışından gelen, ateşi normal ve herhangi bir olumsuzluğu olmayanlar da belirtecekleri adreste 10 gün izolasyonda tutulacak.



İZOLASYON TAKİBİ NASIL OALCAK?



Kastamonu dışından gelen ve izolasyon altında tutulanların takibi kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde muhtarlar vasıtasıyla yapılacak.



Eğitim ve turizm maksadıyla ya da ticari ve tarımsal faaliyet yürüten şirket, şahıslar ile tevdi edilen bir kamu görevini yürütme amacı ile il merkezine gelenler kapsam dışında tutulacak.



