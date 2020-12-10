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Skandal üstüne skandala sus,ört,unuttur taktiği!

CHP'de taciz ve tecavüz skandallarının ardı arkası kesilmezken CHP' li yöneticiler bu iddiaları soruşturmak yerine üç maymunu oynamayı tercih ediyor

Güncel / 10 Aralık 2020 Perşembe 11:02
Skandal üstüne skandala sus,ört,unuttur taktiği!

Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut K.'nın genç bir kızı zorla kapattığı restoranda saçlarından sürükleyerek tecavüz ettiği ortaya çıktı. Umut K.'nın Kartal Belediyesi'nde şoförken kısa sürede CHP il teşkilatında mevki sahibi olmasına destek çıkan Canan Kaftancıoğlu skandalı örtbas etmek istedi. Ancak görüntüler ortaya çıkınca Umut K. tutuklandı. 24.5 yıla kadar hapis isteniyor.



Avcılar İlçe Teşkilatı'nın eski üyesi Özlem Hanelçi, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları olan Yasin I. ve Özgür A.'nın farklı tarihlerde ahlaksız tekliflerine maruz kaldığını açıkladı. Hanelçi, Kılıçdaroğlu dahil herkese durumu anlattığını ancak kendisiyle dalga geçildiğini, olayın örtbas edildiğini söyleyerek 'CHP'de kadın olmak zor' dedi.

Ümraniye CHP Gençlik Kolları üyesi 20 yaşındaki D.A., CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A. tarafından tacize uğradığını iddia etti. Alkan'a 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. CHP'nin göz yumduğu Alkan, kamuoyunun baskısıyla görevinden tam 7 ay sonra uzaklaştırıldı. Hakkında açılan davada 5 yıl hapsi isteniyor.



Sultangazi CHP İlçe Başkanı M.P.'nin 'Sana yardım edeceğim' diyerek ofisine çağırdığı kadına tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürüldü. CHP yine 3 maymunu oynadı.

Tokat'ın eski CHP Milletvekili Feramüz Şahin, evli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın'da kendisinden iş isteyen S.T'ye belediye meclis üyesi arkadaşlarının çiftliğinde tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a açılan dava sürüyor.
Bitlis CHP İl Başkanı V.U. sekreteri H.D.C.'ye cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle Ankara'da yargılanıyor.

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