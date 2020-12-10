USD (Alış - Satış) : 7,82 - 7,83 EURO (Alış - Satış) : 9,48 - 9,50

Şiddetin Görüntüsü İlk Kez Ortaya Çıktı

Sermiyan Midyat'ın film çekimleri için gittiği Mersin'de tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Sevcan Yaşar'la olaylı şekilde ayrılmıştı. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan olaylarda Sermiyan Midyat'ın kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilmişti. Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar arasında geçen olaylar sonrası son dakika gelişmesi yaşandı. Birlikte yaşadığı oyuncu eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Davaya ilişkin iddianamenin fotoğraf ve videoları ortaya çıktı. Görüntülerde Sevcan Yaşar'ın yüzü ve vücudundaki darp izleri ile Sevcan Yaşar'ın Sermiyan Midyat tarafından darp edildiği iddia edilen evdeki hasar dikkat çekti. İşte magazin gündemine son dakika olarak düşen olayın ayrıntıları...

Güncel / 10 Aralık 2020 Perşembe 11:46
Şiddetin Görüntüsü İlk Kez Ortaya Çıktı

Midyat, geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla eski sevgilisi oyuncu Sevcan Yaşar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.Midyat, geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla eski sevgilisi oyuncu Sevcan Yaşar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, 'Kasten yaralama', 'Zincirleme tehdit' ve 'Zincirleme hakaret' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.Birlikte yaşadığı oyuncu eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, 'Kasten yaralama', 'Zincirleme tehdit' ve 'Zincirleme hakaret' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.çekimleri için gittiği Mersin'de tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Sevcan Yaşar'la olaylı şekilde ayrılmıştı. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan olaylarda Sermiyan Midyat'ın kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilmişti.

Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar arasında geçen olaylar sonrası son dakika gelişmesi yaşandı.

Birlikte yaşadığı oyuncu eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, 'Kasten yaralama', 'Zincirleme tehdit' ve 'Zincirleme hakaret' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.


Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, 'Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim' demişti.

Midyat, bu açıklamaları yaparken bir yandan da avukatı aracılığıyla Sevcan Yaşar'a tam 41 sayfalık bir özür metni göndermiş, bu girişimi sonuç vermeyince de arkadaşlarını araya sokup oyuncuya ulaşmaya çalışmış ve kendisini affetmesini istemişti.

Hürriyet'in haberine göre; davaya ilişkin iddianamenin fotoğraf ve videoları ortaya çıktı.

Görüntülerde Sevcan Yaşar'ın yüzü ve vücudundaki darp izleri ile Sevcan Yaşar'ın Sermiyan Midyat tarafından darp edildiği iddia edilen evdeki hasar dikkat çekti.




Sermiyan Midyat

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı