Şiddetin Görüntüsü İlk Kez Ortaya Çıktı

Midyat, geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla eski sevgilisi oyuncu Sevcan Yaşar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.Midyat, geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla eski sevgilisi oyuncu Sevcan Yaşar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, 'Kasten yaralama', 'Zincirleme tehdit' ve 'Zincirleme hakaret' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.Birlikte yaşadığı oyuncu eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, 'Kasten yaralama', 'Zincirleme tehdit' ve 'Zincirleme hakaret' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.çekimleri için gittiği Mersin'de tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Sevcan Yaşar'la olaylı şekilde ayrılmıştı. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan olaylarda Sermiyan Midyat'ın kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilmişti.



Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar arasında geçen olaylar sonrası son dakika gelişmesi yaşandı.



Birlikte yaşadığı oyuncu eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, 'Kasten yaralama', 'Zincirleme tehdit' ve 'Zincirleme hakaret' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.





Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, 'Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim' demişti.



Midyat, bu açıklamaları yaparken bir yandan da avukatı aracılığıyla Sevcan Yaşar'a tam 41 sayfalık bir özür metni göndermiş, bu girişimi sonuç vermeyince de arkadaşlarını araya sokup oyuncuya ulaşmaya çalışmış ve kendisini affetmesini istemişti.



Hürriyet'in haberine göre; davaya ilişkin iddianamenin fotoğraf ve videoları ortaya çıktı.



Görüntülerde Sevcan Yaşar'ın yüzü ve vücudundaki darp izleri ile Sevcan Yaşar'ın Sermiyan Midyat tarafından darp edildiği iddia edilen evdeki hasar dikkat çekti.









