Şehirleri kana bulayacaktı! Canlı bomba...!!!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri, PKK terör örgütü mensubu 1 teröristin Suriye'den illegal yollardan getirdiği patlayıcı madde ile birlikte sansasyonel eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teröristin içerisinde bulunduğu taksi, Viranşehir ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında Şanlıurfa Emniyeti ekipleri tarafından durduruldu.







Bu sırada üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist, uygulama noktasındaki görevli polis tarafından anında etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen teröristin yapılan üst aramasında, beline sarılı korse içerisinde yaklaşık 1.5 kilogram patlamaya hazır parça tesirli bomba ele geçirildi. Ele geçirile patlayıcı madde imha edilirken, eylemle ilgili soruşturma başlatıldı.