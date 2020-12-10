Ömer Öcalan: Soyadımla gurur duyuyorum

2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parti gruplarının sözcüleri kürsüye çıkmaya devam ediyor.



Bugün, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçelerinin görüşüldüğü Meclis'te, kürsüye HDP grup konuşmacıları çıktı.



İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da soy ismiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.