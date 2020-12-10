Millet ulaşım derdinde, başkan bu sefer ışıklara takıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana şehrin öncelikli sorunlarını çözmek yerine tatil yapan İstanbul yerine Türkiye gündemiyle ilgilenen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun son projesi de çok manidar.







KORONAVİRÜSTE TIKLIM TIKLIM OTOBÜSLER VARKEN IŞIK FESTİVALİ







Koronavirüs salgınından en çok etkilenen şehirlerden biri olan İstanbul'da toplu ulaşım araçları koronavirüsün yayılması için adeta bir merkez konumunda.







İBB ise bu duruma bir çözüm bulmak yerine yine enerjisini başka konulara harcadı.







Işık Festivali düzenleyen İBB, kentte parklara farklı renkli ışıklardan objeler kurdurdu.







'IŞIKLARDA BULUŞALIM MI?'



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kendisine göre bu müthiş projeyi 'Işıklarda buluşalım mı? Bir ay boyunca İstanbul'un farklı noktalarında karşınıza çıkacak, renkler ve ışıklar bize çok şey anlatacak.







Parklarda, meydanlarda, caddelerde ve ekranlardaki ışıkları takip edin' ifadeleriyle duyurdu.







EŞCİNSEL ÇAĞRISI



Öte yandan söz konusu eserlerde eşcinsellik çağrısı da yapıldı. Festival sorumluları kullandıkları turuncun rengin nedenini 'cinsiyetsiz bir renk' diye belirtti.