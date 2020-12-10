Dağdaki 320 teröriste 10 bin kartpostalla çağrı: Sensiz bir eksiğiz yerin ailenin yanı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran, Kapan ve Yıldırım adlarıyla yürütülen iç güvenlik harekâtlarında üst düzey teröristlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesiyle yurt içinde kalan terörist sayısı 320'ye düştü.







Başlarında sorumlu bile kalmayan bu teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bir yandan askeri operasyonlar sürdürülürken diğer yandan da teslim olmalarını sağlamak için psikolojik harekâta başlandı. İçişleri Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğiyle, teröristlerin teslim olmasını teşvik edecek bir proje hayata geçirildi.







SUR'DAN FOTOĞRAFLAR



Proje kapsamında, dağdaki terör örgütü mensuplarının eve dönmelerini sağlayacak fotoğraf ve mesajların yer aldığı 10 bin kartpostal hazırlandı.







Kartpostallarda, terör örgütünün sözde özerklik ilan ettikten sonra yakıp yıktığı 5 bin yıllık geçmişe sahip ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine aldığı Diyarbakır'ın Sur ilçesinin sokakları, kalp görünümlü Yedi Kardeş Burcu önünde oturan gençler ve bisiklet süren insanlar, Hevsel Bahçesi manzaralı Keçi Burcu.







Hz. Süleyman Camii, 448 yıllık tarihi Hasan Paşa Hanı, teröristlerin hendek olaylarında yerle bir ettiği Melik Ahmet Paşa Caddesi'nin yeniden yapılmış halinin fotoğrafları yer alıyor.







'KAÇ BAYRAM GEÇTİ YOKSUN'



Fotoğrafların üzerine ise duygusal mesajlar yazıldı. Türkçe ve Kürtçe olarak yazılan mesajlar arasında, 'Gidişin kötü sürprizdi, gelişin doğduğun gün gibi olsun', 'Biz hala top oynuyoruz, ama takım hem bir eksik'.







'Ailen seni yanında istiyor, asıl yeri bizim yanımızdır diyor', 'Kaç bayram geçti yoksun, asıl bayram senin geldiğin gün olsun', 'Sen aramızda yokken bir kişi eksiğiz', 'Yavrum sen gittiğinden beri gözyaşlarım dinmiyor, sen gel de gözyaşlarım sevinç gözyaşları olsun' gibi mesajlar yer alıyor.







Bu ifadelerde örgüt mensuplarına 'Bak hayat kaldığı yerden devam ediyor. Sur yenilendi. Sen de çok geç olmadan bu hayatın parçası olabilirsin' mesajı veriliyor.







İlk etapta bastırılan 10 bin kartpostal, helikopterlerle Diyarbakır'ın Kulp, Bingöl'ün Solhan ve Muş'un Kızılağaç beldesi üçgenindeki Şenyayla, Darbi yaylası, Dokuzvirajlar, Kepir, Kulp-Sason arasındaki Zori Çayı, Kulp, Lice, Genç üçgenindeki Akdağlar.







Dicle ile Elazığ Arıcak arasındaki Görese Dağı. Kurşunlu mevkii, Hani İlçesinin Aşağı Turalı Köyü, Hazro'nun Çiftlibahçe ve Şahgeldi bölgesi, Silvan-Lice arasındaki Dolapdere.







Dağcılar, Üçdirek, Taşköprü, Bayrambaşı, Kutlu, Kerpiçören bölgelerinde, teröristlerin kullandıkları sığınak ve barınma alanları ile geçiş güzergâhlarına atıldı.







Önümüzdeki günlerde her yörenin tarihi görseline özgü ve yine o yörenin kültürünü anlatan Kürtçe-Türkçe mesajlarla basılacak 30 bin kartpostal daha Şırnak, Tunceli, Hakkâri, Bitlis, Van, Bingöl, Siirt kırsalına bırakılacak.







Projeyle, ilkbahara kadar yurt içindeki 320 teröristin tamamen etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.





