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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi törende konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere geldiği Bakü’de Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Erdoğan ve Aliyev'in alana girişi ile birlikte tarihi Zafer Geçidi Töreni başladı.

Güncel / 10 Aralık 2020 Perşembe 12:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi törende konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi törende konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kardeşim Aliyev, böylelikle merhum Haydar Aliyev'in kendisine vaziyet olarak bıraktığı arzusunu da yerine getirmiştir.

Karabağ'ı anavatan ile buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyorum.

Bu zafer gününüzde sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz.

Şehit düşen yiğitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Azerbaycan'ın hem askeri hem diplomasi alanında elde ettiği bu başarıda en büyük paylardan biri kıymetli kardeşim İlham Aliyev'e aittir.

Azerbaycan inşallah destan yazmaya devam edecektir.

Türkiye, Azerbaycan'ın yürüttüğü mücadeleye en başından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek vermiş, tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur.

Kendimize her zaman Haydar Aliyev'in '2 devlet tek millet' şiarını rehber aldık.

 Karabağ'ı 30 yıl boyunca sinemize yara eyledik. Bu yaranın kapanmasının sevincini paylaşmak, bu şanlı zaferi birlikte kutlamak için aranızdayız.

Mücadele çok daha farklı alanlarda devam edecek.

Mezarlıklar bile tahrip edilmiş, camiler yıkılmıştı. Ermenilerin bazıları tarihi ve kültürel varlıkları da yağmaladılar.

100 masum sivil şehit edilmiş, anneler yavrusuz, çocuklar anasız-babasız bırakılmış, 416 kardeşimiz de yaralanmıştır.

Yıllardır doğdukları yerlerden uzak kalarak memleket hasretiyle yanıp tutuşan 1 milyon kaçkın göçkün kardeşlerimiz toprakları için sabırsızlanıyor.

Bu kardeşlerimizin hasretinin en kısa sürede sona ereceğine inanıyorum.

Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.

Karabağ'a katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplamaları gerekiyor.

Ermeni politikacıların barış ve istikrar konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz.

Aliyev kardeşim, Azerbaycan halkının yaşadığı onca acıya rağmen takdire şayan bir tavır sergilemektedir.

İyi niyetli çabalarını biz de destekliyor, muhataplarınca değerlendirilmesini istiyoruz.

Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmiştir.

Azerbaycan, Terter Çayı'nın suyuna kavuştu.

Laçin, Suşa, Kelpecer artık özgürdür.

Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmiştir.

Rabbime bizlere bu günleri yaşattığı için sonsuz teşekkür ediyorum.

Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ artık anavatanı ile kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur.

Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak bu toprakları daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir yer haline getirmek için mücadele etmektir.

Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdiği müddetçe, Allah'ın izniyle başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir.


Recep Tayyip Erdoğan

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