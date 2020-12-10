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CHP'de bir taciz skandalı daha! 'Elimde görüntülerin var'

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, H.D.C isimli kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ve elinde görüntüleri olduğunu öne sürerek ailesine göndermekle tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanıyor. Uyanık’ın yargılandığı salona alınmayan gazeteciler Uyanık’ın avukatının sözlü tacizine uğradı.

Güncel / 10 Aralık 2020 Perşembe 17:00
CHP'de bir taciz skandalı daha! 'Elimde görüntülerin var'

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, H.D.C isimli kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ve elinde görüntüleri olduğunu öne sürerek ailesine göndermekle tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanıyor. Uyanık'ın yargılandığı salona alınmayan gazeteciler Uyanık'ın avukatının sözlü tacizine uğradı.

Sahibi olduğu şirketinin Türkiye'deki ihalelere 2020'ye kadar yasaklandığıyla gündeme gelen CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık hakkında Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesince 'Cinsel taciz' ve 'Şantaj' suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'ELİMDE GÖRÜNTÜLERİN VAR' DİYEREK ŞANTAJ YAPMIŞ

2018 yılında H.D.C isimli kadının şikayeti üzerine ortaya çıkan olayda, Veysi Uyanık, H.D.C'ye kendisi ile evlenmesi, cinsel birliktelik teklifleri ve yakınlaşması ile ilgili içeren mesajlar attı. H.D.C'nin kişisel cep telefonuna sık sık çağrı gönderen Uyanık, cinsel birliktelik karşılığında 'Benimle birlikte olursan babanı cezaevinden çıkarırız' dedi. Elinde H.D.C'ye ait görüntüler olduğunu iddia eden Uyanık, kendisiyle birlikte olmaması karşılığında ailesine göndereceğini söyleyerek şantaj yaptı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Veysi Uyanık'ın H.D.C'ye cinsel içerikli mesajlarının ve şantajlarının tespit edilmesi üzerine iddianame hazırlandı. 'Cinsel taciz' ve 'Şantaj' suçlarından hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Uyanık'ın, Ankara 28. Asliye Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya katılmayan Uyanık'ın davası mahkeme heyeti tarafından 25 Mart'a ertelendi.

GAZETECİLER SALONA ALINMADI

Veysi Uyanık'ın 28. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasına Hakimi Şura Genç Toy'un talimatı üzerine basın mensupları duruşmanın başında salona alınmadı. Israr üzerine gizlilik kararı olmamasına rağmen kapalı görülen duruşmanın sonuna doğru alınan gazeteciler hakimin tepkisi ile karşılaştı. Bu sırada duruşmanın sonunda salona alınan gazeteciler CHP İl Başkanı Veysi Uyanık'ın Avukatı Zeynep Melisa Akyüz'ün sözlü tacizine uğradı. Sanık Uyanık'ın avukatı, mahkeme salonundan çıktığı esnada elindeki duruşma zaptını gazetecilere sallayarak, 'Artık alamazsınız' ifadelerini kullandı.



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