Yerli güdümlü füze göreve hazır

Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS), yerli tasarımı ve gece/gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabilme kabiliyetiyle savunmada son derece önemli bir yere sahip.



ROKETSAN PAYLAŞTI



Roketsan resmi Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada UMTAS'a ilişkin bir video yayınlayarak, "Ülkemizin ilk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi #UMTAS, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlığı sayesinde gece/gündüz, her türlü hava koşulunda hedefine kilitlenir, görevini tamamlamadan yolundan dönmez" ifadelerine yer verdi.



UMTAS UZUN MENZİLLİ TANKSAVAR FÜZESİ



Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS), öncelikli olarak taarruz helikopterlerinde kullanım için geliştirilmiş, hassas güdümlü tanksavar füze sistemidir. Füze, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gece/gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabilmektedir. Lançer ve füze arasındaki RF veri bağı, kullanıcısına esnek operasyonel yetenek kazandırmaktadır. Füze, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebilmekte olup at-unut veya hedef/vuruş noktası seçimine olanak sağlayan at-güncelle uçuş modlarına sahiptir.



ZIRHLI HEDEFLERE KARŞI ÇOK ETKİN



Hassas güdüm-kontrol yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı, UMTAS Füzesi'nin zırhlı hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlamaktadır.



SİSTEM ÖZELLİKLERİ



Gece-Gündüz ve Tüm Hava Koşullarında Görev Yapabilme Özelliği



Sabit ve Hareketli Hedeflere Karşı Kullanım