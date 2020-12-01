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'Ülkeyi Katar'a sattınız' diyen T24, Duvar, Medyascope ve Bianet'i bakın kim fonluyormuş!

Kanuni Sultan Süleyman’ın "Bugün para alan yarın emir alır" sözü doğruluğunu bir kez daha kanıtladı. Türkiye aleyhine haber yapan bazı internet sitelerinin ABD tarafından fonlandığı ortaya çıktı. Katar’ın Türkiye’ye yatırım sonra “Memleketi Katar’a sattınız” diyen T24, Duvar, Medyascope, Bianet gibi internet siteleri ABD’den karşılıksız olarak tam 5 milyon 400 bin lira destek aldı.

Güncel / 01 Aralık 2020 Salı 14:28
'Ülkeyi Katar'a sattınız' diyen T24, Duvar, Medyascope ve Bianet'i bakın kim fonluyormuş!

Dolarla konuşan dolarla yazan gazetecilerin maskesi bir kez daha düştü. Gazetecilik ilkeleri üzerine gölge gibi çöken sözde gazetecilerin talimatla haber yazdığı kesinleşti. T24, Duvar, Medyasope, Bianet gibi internet sitelerini ABD'nin fonladığı ortaya çıktı.



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 26 Kasım'da internet sitesinde yayınladığı ilanda 'Demokrasiyi güçlendirme Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirme gibi başlıklarda sivil toplum kuruluşlarına, medyaya, derneklere ve bireylere 5 bin ila 50 bin arasında hibe programı başlattıklarını' duyurdu.

Bu ilanın ardından gözler geçmişte kimlerin destek aldığına çevrilmişti. Merak edilen sorunun cevabı ABD'nin ünlü düşünce kuruluşundan geldi.



Center of American Progress'in Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı isimli raporunda T24, Duvar, Medyascope ve Bianet gibi internet sitelerinin yurt dışı kaynaklı fonlandığı belirtildi.

Öyle ki CHP yandaşlığı ve Türkiye düşmanlığı ile bilinen bu siteler 2016-2019 yılları arasında tam 5 milyon 400 bin lira destek aldı.

ABD kongresine bağlı yarı resmi bir kuruluşa verilen destekler sürerken Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı 'Yasa yapılsın yabancı fonlar yasaklansın' çıkışında bulundu.

DOLARLA ÇALIŞAN SÖZDE GAZETECİLER SUSKUN
Katar'ın Türkiye'ye yatırımlarından sonra 'Memleketi Katar'a sattınız' diyen sözde gazetecilerin olay karşısında suskunlukları sürüyor.

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