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O isim Beyaz Gazete'ye konuştu: 'İmamoğlu yalan söylemiş!'

Beyaz Gazete youtube kanalına konuk olan Yeni Nesil Taksiciler Kooperatif Başkanı Kıyasettin Telli, İstanbul İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güncel / 01 Aralık 2020 Salı 19:13
O isim Beyaz Gazete'ye konuştu: 'İmamoğlu yalan söylemiş!'

İstanbullu'ya zarardan başka bir tek şey vermeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un taksiye ihtiyacı var sözleri taksici esnafını isyan ettirmişti. Ukome toplantısında önce ise taksicilerin toplantıya alınmaması üzerine gerilim tırmanmış ve İmamoğlu kendisine tepki gösteren taksicilerin üzerine yürümüştü. 

Beyaz Gazete youtube kanalına konuk olan  Yeni Nesil Taksiciler Kooperatif Başkanı Kıyasettin Telli, olayın gerçek yüzünü ve İmamoğlu'nun kamuoyuna nasıl yalan söylediğini anlattı. Telli İmamoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

İşte o video; 


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