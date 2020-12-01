Kısıtlamalar başladı! Saat kaça kadar sürecek? Kimler muaf olacak?

Saat 21.00 itibariyle Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Yasak saat 05.00'a kadar devam edecek. İşte yasağın detayları....



YENİ TEDBİRLER!



1- Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.



2- Sokak kısıtlaması hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.



3- Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.



4- Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.



Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.



5- Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek



6- Kısıtlama sürecinde (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) yürüme mesafesindeki fırına gidilebilecek.



Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.



7- Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecek



8- Umumi Hıfzıssıhha Kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecek.



9- Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek.



10- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak.



11- Nikah törenlerinde de 30 kişi sınırlaması geçerli olacak.



12- Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacak.



13- Kalabalık caddelere, meydanlara girebilecek kişi sayısı yine Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla sınırlanabilecek.



14- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecek.



15- Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatleri 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren 10.00-16:00 arası olacak şekilde belirlenecek, personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenecek.



16- 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecek.



