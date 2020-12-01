Halk nefes almakta bile zorlanıyor! Şehirde alarm verildi

Bununla birlikte açıklanan verilere göre Türkiye’de havası en kirli olan il Düzce oldu.



Düzce’de temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken endeks değeri 174’e kadar yükseldi.



İkinci sırada 172 ile başkent Ankara yer aldı



En kalitesiz havaya sahip üçüncü şehir ise 171 endeks değeri ile Hakkari oldu.



Bakanlığın Hava Kalitesi İzleme Merkezi'ne bağlı Sürekli İzleme verilerinden alınan bilgilere göre havası en temiz şehir de Bursa oldu.



Sanayi şehri olarak bilinen ve birçok sanayi kuruluşunun ilk tercih ettiği şehirlerden birisi olan Bursa’da hava kalite endeksi 10 olarak ölçüldü.



Bursa’yı 11 endeks ile Kastamonu ve Bitlis takip etti.



Türkiye’nin 4 büyükşehirlerinden birisi olan İstanbul’da hava kalitesi 96 ile ölçülerek orta derecede olurken, İzmir’de 111 endeks ölçümü ile havası hassas olarak görüldü.



Türkiye’nin batısında turist akınına uğrayan Antalya ise 54 endeks derecesi ile orta hava kalitesi ile ölçüldü.