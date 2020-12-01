USD (Alış - Satış) : 7,79 - 7,80 EURO (Alış - Satış) : 9,33 - 9,35

Halk nefes almakta bile zorlanıyor! Şehirde alarm verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi verilerine göre Düzce’nin hava kirliliği durumu kırmızı alarm vermeye başladı.

Güncel / 01 Aralık 2020 Salı 10:36
Halk nefes almakta bile zorlanıyor! Şehirde alarm verildi

Bununla birlikte açıklanan verilere göre Türkiye’de havası en kirli olan il Düzce oldu.

Düzce’de temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken endeks değeri 174’e kadar yükseldi.

İkinci sırada 172 ile başkent Ankara yer aldı

En kalitesiz havaya sahip üçüncü şehir ise 171 endeks değeri ile Hakkari oldu.

Bakanlığın Hava Kalitesi İzleme Merkezi'ne bağlı Sürekli İzleme verilerinden alınan bilgilere göre havası en temiz şehir de Bursa oldu.

Sanayi şehri olarak bilinen ve birçok sanayi kuruluşunun ilk tercih ettiği şehirlerden birisi olan Bursa’da hava kalite endeksi 10 olarak ölçüldü.

Bursa’yı 11 endeks ile Kastamonu ve Bitlis takip etti.

Türkiye’nin 4 büyükşehirlerinden birisi olan İstanbul’da hava kalitesi 96 ile ölçülerek orta derecede olurken, İzmir’de 111 endeks ölçümü ile havası hassas olarak görüldü.

Türkiye’nin batısında turist akınına uğrayan Antalya ise 54 endeks derecesi ile orta hava kalitesi ile ölçüldü.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı