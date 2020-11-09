Süt banyosunda tutuklanmıştı... Skandal bir video daha ortaya çıktı!

Konya'da, süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Emre Sayar ile görüntüyü çeken Uğur Turgut, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.



Görüntüleri kendisinin paylaşmadığını ileri süren Uğur Turgut'un daha önce de bir köpeği aracına bağlayarak eziyet ettiği görüntüleri yine sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.



DAHA ÖNCE DE BİR KÖPEĞE EZİYET ETMİŞ



Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmadığını ileri süren Uğur Turgut ile ilgili bir görüntü daha ortaya çıktı. Görüntülerde Turgut'un iple arabaya bağladığı bir köpeği dakikalarca koşturarak eziyet ettiği görülüyor.



Hayvanseverler, 'Bunlar nasıl insan. Belki de köpeği öldürmüştür. Umarım hak ettiği cezayı alacaktır. Bunu yapan insan olamaz' diyerek duruma tepki gösterdi.



