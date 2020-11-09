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Sultangazi'de şok görüntüler! Dereyi görenler gözlerine inanamadı

Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nden Alibeyköy Barajı'na uzanan dere, kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi tonlarda akmaya başladı.

Güncel / 09 Kasım 2020 Pazartesi 11:28
Sultangazi'de şok görüntüler! Dereyi görenler gözlerine inanamadı

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede tamamen siyah ve mavi renge bürünen dere çevre kirliliğini gözler önüne serdi. Derenin hemen yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin bulunması da dikkat çekti. Derenin mavi ve siyah renklerde akması havadan da görüntülendi.



'ÇOK KÖTÜ BİR KOKU YAYIYOR'

Bölge esnafı, İstanbul'un şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı 7 barajdan birisi olan Alibeyköy Barajı'nın su havzasına kadar uzanan derenin yaklaşık 2 yıldır kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi aktığını söyledi.

BAZEN MAVİ BAZEN YEŞİL BAZEN DE SİYAH

Kanber Kopaktaş, 'Biz burada esnafız. Burada bazen mavi, bazen yeşil, bezen de siyah değişik bir su akıyor. Çok da kötü bir koku veriyor. Bu su aşağı yukarı buradan 2-3 senedir bu şekilde akıyor. Biz bundan rahatsızız.

Yetkililerin buna bir çözüm bulmasını talep ediyoruz' dedi. Mavi tonda aktığı sırada derede cep telefonu kamerası ile çekim yapan bir kişi, 'Bu masmavi akan su İstanbulluların içme suyu olarak kullandığı Alibeyköy Barajı'na karışıyor' dediği duyuluyor.

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