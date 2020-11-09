PKK'nın kadın elebaşı HDP'ye ağladı: Sıkıştık

PKK'nın üst yapılanması KCK'da kadın elebaşı Hülya Oran'dan hainleri üzen son dakika haberi geldi. Amanoslar yapılanması da çökertilen Terör örgütü PKK'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın Kuzeyi'nde kurduğu üs bölgeleri ile köşeye sıkıştırdığı terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK'nın sözde eş başkanı Hülya Oran, HDP milletvekillerine dert yandı. "Dar bir alana hapsediliyoruz" diyen Oran örgütün içine düştüğü çaresizliği itiraf etti.



Bir yandan Mehmetçiğin yürüttüğü kararlı operasyonlar, diğer taraftan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Irak'ın kuzeyinde, örgüt kontrolündeki alanlarda yeniden otorite sağlamaya başlaması terör örgütü PKK'yı darboğaza sürükledi.



SON DAKİKA GARA'DA PERİŞAN OLDULAR



Son olarak Irak'ın kuzeyinde Duhok kırsalındaki Gara bölgesine de Peşmerge Özel Kuvvetleri olarak bilinen Zaravani güçlerinin yerleştirilmesi PKK'yı iyice köşeye sıkıştırdı. Diğer taraftan PKK'nın artık Kuzey Irak'ta ciddi bir tehdit haline geldiğini belirten Mesud Barzani, terör örgütüne bölgeyi terk etmeleri yönünde çağrısını yineledi, aksi halde askeri operasyona başlayacakları sinyalini verdi.



PKK'DAKİ ÇARESİZLİĞİ İTİRAF ETTİ



HDP'li milletvekilleriyle sık sık yaptığı görüşmelerle bilinen terörist elebaşlarından KCK Eş Başkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran da saklandığı delikten örgüt yayınlarına yaptığı açıklamayla örgütün yaşadığı çaresizliği çarpıcı sözlerle itiraf etti.



Hain terör örgütünde geçtiğimiz haftalarda gelen son dakika haberi Amanoslar yapılanmasının çöktüğü yönündeydi.



PKK'da son olarak İskenderun'da saldırı düzenlemek isteyen hainler etkisiz hale getirilmiş. Bir tanesi de başaramayacağını anladığı anda kendini patlatmıştı.



Terörist Hülya Oran HDP'lilere adeta ağladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı;



"IRAK'TA BİZE SALDIRIYORLAR"



Irak'ta bize yönelik yoğun saldırılar var. Türk ordusu artık öyle bir şey geliştiriyor ki, yüzlerce kayıp yaşandı ve yaşanıyor. Gittikleri yerlerde de askeri üsler kuruyor, tahkim ve ilhak ediyorlar. Bu saldırılar KDP desteğiyle oluyor.



"KDP TÜRKİYE İLE ÇALIŞIYOR" DİYE İSYAN ETTİ!



Gara'nın birçok bölgesine Zaravani Özel güçlerini yerleştirdiler. KDP Türk devletiyle planlı hareket ediyor. Türk askerlerinin girmediği daha iç kesimlere peşmerge özel güçleri yerleştiriliyor.