Pınar Gültekin'in evinde kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu açıklayan katil Cemal Metin Avcı, söz konusu görüntülerle tehdit edildiğini ifade etti. Son dakika haberine göre katilin ifadeleri kan dondurdu. Pınar Gültekin davası duruşmasında yaşananlar ortaya çıktı. IHA'nın aktardığı bilgiye göre Pınar Gültekin'i yakarak öldüren Cemal Metin Avcı, cinsel istismara uğradığını ifade etti. Avcı ek ifadesinde, Akyaka'da Pınar Gültekin'in evinde iki erkek tarafından cinsel istismara uğradığını, o anların fotoğraflarının çekildiğini, Pınar Gültekin'in bu görüntüleri kullanarak kendisinden tehdit ve şantajla aylarca para istediğini iddia etti.



SON DAKİKA HABERİ: PINAR GÜLTEKİN'İN KATİLİ CEMAL METİN AVCI'DAN KAN DONDURAN İFADE!



Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın ifadeleri kan dondurdu! Bana cinsel istismarda bulunuldu...

Katil Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili akılalmaz ifadelerde bulundu. Cezasında indirim yaptırmak isteyen zanlı, cinsel istismara uğradığını, Pınar'ın evine gittiğinde bayıldığını daha sonra vücudunda eller hissettiğini, uyandığında tüm vücudunun ağrıdığını ifade ederken daha sonra da kendisine bu fotoğraflarla şantaj yapıldığını anlattı.



İĞRENÇ İFTİRALAR



Avcı ek ifadesinde iğrenç iftiralara başvurdu. "İlk olarak anlattığım her şey doğru. Fakat anlatamadığım, daha doğrusu anlatmaya utandığım birçok eksik var." diyen Avcı "Hala utanıyorum yazarken. Çünkü namusum, şerefim söz konusu. Ama bunları size anlatmak zorundayım" ifadelerini kullandı. Pınar'ın Akyaka'daki eve taşınma sürecini anlatan Avcı, "Beni sürekli Akyaka'daki eve çağırdı. Ben de en son tamam dedim ve gittim. Eve girdim. Amacım 30 dakika oturup gitmekti. Aldığım şarabı açmaya başladı. Bana 'evi gezsene' dedi. Dolaştım, üst kat balkon derken, 2 bardak şarabı koymuştu." dedi. Alkol aldıktan sonra bayıldığını öne süren Avcı, daha sonra burada çıplak fotoğraflarının çekildiğini ve cinsel istismara uğradığını iddia etti.



Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın ifadeleri kan dondurdu! Bana cinsel istismarda bulunuldu...

Muğla'da üniversite öğrenimi gördüğü sırada Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesi kadın cinayetlerine yönelik kadın grupları yaşamını yitiren kadınların isimlerini tek tek okudu.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Duruşma öncesi Muğla Adliyesi önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken aynı zamanda da güvenlik bariyerleri kuruldu. Polis adliye girişlerinde kimlik kontrolü yaptı.



AVUKAT AÇIKLAMA YAPTI



Duruşma öncesi Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir açıklama yaptı. Avukat Epözdemir, Avcı'nın anne, baba ve ortağının da cinayetin failleri arasında yer aldığını düşündüklerini kaydederek şunları söyledi: "Soruşturmanın başından bu yana cinayetin tek başına işlenemeyeceğini söyleyerek, soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini savunuyorduk. Çünkü bu durum hayatın olağan akışına aykırı. Birçok talebimiz değerlendirildi ve Mertcan Avcı tutuklandı. Ancak cinayetin tek başına işlenemeyeceğini düşünüyoruz. 183 santimetre boyundaki maktul, cenin pozisyonunda varile yerleştirilmiş, boğazında ip var. Önce odunla sonra benzinle yakılmaya çalışıldıktan sonra üzerine beton dökülmüş. Bunu bir kişinin paletle dereye atması fizik kurallarına aykırı. Başka faillerin de olduğunu düşünüyoruz. Ayten ve Selim Avcı ile Gökhan Orhan'la ilgili şikayetçi olmuştuk ancak beklemediğimiz bir şekilde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Karara itiraz ettik ancak başvurumuz reddedildi. İç hukukumuzda başka bir mekanizma kalmadı. O yüzden Adalet Bakanlığı'na kanun yararına bozma başvurusu yaptık. Bakanlık bu başvuruyu yerinde görürse kararı Yargıtay'a taşıyacak. Eğer müspet bakılmazsa Anayasa Mahkemesi'ne başvurup sonrasında AİHM'e başvurmayı düşünüyoruz."



Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın ifadeleri kan dondurdu! Bana cinsel istismarda bulunuldu...

Bugünkü duruşmanın çok önemli olduğunun altını çizen Epözdemir, "Bugün iki sanık dinlenecek. Çapraz sorgudan doğrudan sorular soracağız. Müştekiler ve 10 sanık dinlenecek. Ara kararlardan rücu isteyeceğiz. Çünkü dosyaya hiçbir şey katmayacağını düşünüyoruz. Başsavcılık makamından dosyanın tevdiini isteyeceğiz ve esas hakkında mütalaanın verilmesini isteyeceğiz. Bugün en önemli duruşma olacak. Adalet Bakanlığı talebimizi olumlu karşılarsa iki dosya birleşecektir. Sanıkların SEGBİS'le dinlenme talebini kabul etmedik. Çünkü sanıkların jest, mimik ve vücut dili çok önemlidir. Münevver Karabulut cinayetinde bile olağanüstü bir durum yaşarken Cem Garipoğlu salona geldi ve çapraz sorguda sorular sorduk. Umarım bugün adaletin tecellisine katkı sunacak karar verilir" diye konuştu.



Duruşma başladı. Ankara ve Muğla Barosu'nun davaya katılım taleplerini değerlendiren mahkeme, suçtan direk zarar görmedikleri gerekçesiyle talepleri reddetti.



BABA FENALAŞTI



Aile, Sosyal ve Politikalar Bakanlığı ve Pınar Gültekin'in anne ve babasının katılım talepleri kabul edildi. Sanıklar duruşmaya girdikleri sırada baba Sıddık Gültekin rahatsızlanarak dışarı çıkartıldı. Kendine gelen baba Sıddık Gültekin ardından duruşmaya tekrar girdi.



"BİR TÜRLÜ YANMADI, BENZİN İLE YAKTIM"



Pınar Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, duruşmanın kayıt altın alınmasını talep etti. Mahkemece kabul edilen talep ardından duruşma kayda alınmaya başlandı. Canavarca hislerle ve tasarlayarak adam öldürme suçundan sanık olan Cemal Metin Avcı, mahkeme önünde verdiği ifadede pişman olduğunu söylerken "Hiç yakalanmayacağımı düşündüm, onu yakarken bir türlü yanmıyordu. O yüzden benzin ile yaktım" dedi.



NE OLMUŞTU?



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.



Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.



Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da, yapılan soruşturma neticesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 2 Ekim tarihinde "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.