USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 10,03 - 10,05

ODA TV'deki casusluk davası başladı

TSK'daki köstebek astsubayın Türk ordusunun Suriye ve Libya'daki harekâtlarına yönelik "çok gizli" bilgileri sızdırdığı ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanması başladı.

Güncel / 09 Kasım 2020 Pazartesi 10:39
ODA TV'deki casusluk davası başladı

TSK'daki köstebek astsubayın Türk ordusunun Suriye ve Libya'daki harekâtlarına yönelik 'çok gizli' bilgileri sızdırdığı ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanması başladı.

'Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan haklarında dava açılan ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve İsmail Zeki Dükel ile onlara bilgi sızdırdığı belirtilen astsubay Erdal Baran'ın Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Müyesser Yıldız ve astsubay Erdal Baran 11 Haziran'da tutuklanırken, TELE1 Ankara Temsilcisi Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ÇOK GİZLİ BİLGİLER SIZDIRILMIŞTI

Operasyona katılacak askerlerin hangi yolu izleyeceğinden, şehit ve yaralıların taşınacağı güzergâhlara kadar önemli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili bilgilerin yer aldığı soruşturmayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz tarafından hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında, 6 yıl 3'er aydan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

LibyaSuriye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı