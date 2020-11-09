ODA TV'deki casusluk davası başladı

TSK'daki köstebek astsubayın Türk ordusunun Suriye ve Libya'daki harekâtlarına yönelik 'çok gizli' bilgileri sızdırdığı ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanması başladı.



'Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan haklarında dava açılan ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve İsmail Zeki Dükel ile onlara bilgi sızdırdığı belirtilen astsubay Erdal Baran'ın Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Müyesser Yıldız ve astsubay Erdal Baran 11 Haziran'da tutuklanırken, TELE1 Ankara Temsilcisi Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



ÇOK GİZLİ BİLGİLER SIZDIRILMIŞTI



Operasyona katılacak askerlerin hangi yolu izleyeceğinden, şehit ve yaralıların taşınacağı güzergâhlara kadar önemli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili bilgilerin yer aldığı soruşturmayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz tarafından hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında, 6 yıl 3'er aydan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.