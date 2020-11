MİT tırları ihanetinde son kayıt!

Türkiye'yü zor durumda bırakmaya yönelik en büyk operasyonlardan ve FETÖ ihanetlerinden biri olarak öne çıkan MİT TIR'ları olayında çarpıcı bir son dakika gelişmesi yaşandı. Vekilliği düşürülen, davayla ilgili hüküm giyerek ceza alan ve Can Dündar'ın MİT Tırları görüntülerini aldığı kaynak olan, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun korumasına aldığı Enis Berberoğlu'nun telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Berberoğlu ile ilgili ortaya çıkan son dakika bilgileri MİT Tırları ihanetinin bugün daha net anlaşılmasını sağladı. İşte kritik ayrıntılar;



FETÖ İLE ONLARCA KEZ İRTİBAT



CHP'li Suriye iç savaşında Suriyeli Türkmenlere yardım götüren MİT TIR'larına ait görüntüleri, dönemin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a veren Enis Berberoğlu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Devletin gizli kalması gereken bilgilerini servis ettiği için 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun, MİT TIR'larına ait görüntüleri Dündar'a verdiği ay içinde onlarca defa FETÖ ile telefon trafiği kurduğu ortaya çıktı.



İŞTE İRTİBAT KURDUĞU İSİMLER



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında HTS kayıtları incelenen Berberoğlu'nun görüntüleri Dündar'a servis ettiği Mayıs 2015'te FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'ni bünyesinde barındıran Feza Gazetecilik başta olmak üzere kapatılan Samanyolu Haber ile Cihan Haber Ajansı'na ait cep telefonlarıyla yoğun iletişim kayında rastlandı.



MEDYA İMAMI EKREM DUMANLI EN SIK GÖRÜŞTÜĞÜ İSİM



Berberoğlu'nun mayısta görüştüğü ve mesajlaştığı isimler arasında Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Nazlı Ilıcak, örgütün medya yapılanmasında yer alan Bylock'çu Ufuk Şanlı, eski Bugün Gazetesi yazarı Nuh Gönültaş, FETÖ'nün sosyal medya hesaplarından olan 'Başkentçi' hesabının kullanıcısı olan eski Radikal Ankara Temsilcisi Ömer Şahin yer aldı.



ZAMAN ZİYARETİNDEN 1 GÜN ÖNCE..:



Berberoğlu, Zaman Gazetesi ziyaretinden bir gün önce 16 Mayıs 2015'te, Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı FETÖ'cü Fatih Gürsul'la yaklaşık 4 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aynı gün CHP Genel Merkezinin yanı sıra, örgütün yayın organı Zaman Gazetesi'ne ait cep telefonu hattıyla hem karşılıklı mesajlaşma hem de yaklaşık 2 dakikalık bir görüşmede bulundu.



17 MAYIS'TA 15 TEMMUZ DANIŞMANI İLE!



Tarihler 17 Mayıs'ı gösterdiğinde yine Feza Gazetecilik'e bağlı cep telefonu hattıyla 6 mesajlaşma kaydı bulunan Berberoğlu'nun, ayın 18'inde ise Ekrem Dumanlı ve Cumhuriyet Gazetesi'ne ait bir cep telefonuyla mesaj ve arama kaydına rastlandı. Aynı gün Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi sırasında başdanışmanlığını yapan Rasim Bölücek'le de yaklaşık 3 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.



BYLOCK SOHBET GRUBU!



FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Bylock'çu Başdanışman Fatih Gürsul'un Berberoğlu'yla mayısta toplam 13 kez gerek mesajlaşma gerekse telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Gürsul bilindiği gibi MİT TIR'larının durdurulduğu bölgedeki askerlerden sorumlu olan mahrem imam 'Cemil' kod Süleyman Gürbüz isimli mahrem imam ile aynı Bylock sohbet grubunda yer alıyordu. Bu tespit, görüntülerin nasıl Berberoğlu'na ulaştırıldığıyla ilgili önemli bir delil olarak soruşturma dosyasında yer aldı



KILIÇDAROĞLU ZAMAN'I ZİYARET ETTİ VE MİT TIRLARI'NDAN BAHSETTİ



Ele geçen son dakika bilgilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Mayıs 2015'te Berberoğlu ile beraber Zaman'ı ziyaret etti. Görüşmede gazetenin Ekrem Dumanlı da yer aldı. Tarihler 20 Mayıs'ı gösterdiğinde ise bu kez Hürriyet gazetesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Hürriyet'e açıklamalarda bulunarak MİT TIR'ları görüntülerini izlediğini dile getirdi.



VE CAN DÜNDAR...



Berberoğlu, 27 Mayıs 2015'te ise Şişli'de Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile buluşarak MİT TIR'larına ait görüntüleri Dündar'a ulaştırdı. Görüntüler 29 Mayıs 2015'te Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlandı.