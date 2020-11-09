Merkez Bankası Başkanından ekonomiye ilişkin flaş açıklamalar!

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, ekonomiye ilişkin önemli mesajlar paylaştı. Ağbal, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır." dedi.



İşte Ağbal'ın açıklamalarından öne çıkanlar



Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım'daki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır.



