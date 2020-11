Mahkemeden Kılıçdaroğlu'nun talebine ret!

CHP eski Türkiye'nin darbe döneminden gelen alışkanlıklarından bir türlü vazgeçemiyor. Her daim düşünce özgürlüğünden basım özgürlüğünden yana olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisi kitap toplatma talebinde bulundu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; Gazeteci-Yazar Emre Cemil Ayvalı'nın "Yönünü Değiştiren Ok, FETÖ, Kılıçdaroğlu ve Arkadaşları" isimli kitabın toplatılmasına yönelik talebi Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.



Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi; söz konusu kitabın dağıtımının durdurulması ve dağıtılanların toplanmasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin düşünce özgürlüğü, İnsan Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun olmadığına hükmetti.







KILIÇDAROĞLU, KİTABIN DAĞITIMININ DURDURULMASI VE DAĞITILANLARIN TOPLANMASINA TALEP ETTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP-FETÖ ilişkilerinin belgeleriyle anlatıldığı "Yönünü Değiştiren Ok, FETÖ, Kılıçdaroğlu ve Arkadaşları" isimli kitabın toplatılmasını talep etti.



Celal Çelik; 17 Mayıs 2018 tarihinde Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçede; "'Yönünü Şaşıran Ok: FETÖ, Kılıçdaroğlu ve Arkadaşları' isimli kitabın dağıtımının durdurulması ve dağıtılanların toplanmasına yönelik olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.







MAHKEME: KİTAP TOPLATMAK DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE UYMAZ



Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, söz konusu talebi reddetti. Mahkeme kararında; "Emre Cemil Ayvalı'nın yazarı olduğu Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık AŞ'nin yayınladığı 'Yönünü Değiştiren Ok, FETÖ, Kılıçdaroğlu ve Arkadaşları' isimli kitabın dağıtımının durdurulması ve dağıtılanların toplanmasına yönelik ihtiyati tedbir talebi düşünce özgürlüğü, İnsan Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına uygun olmadığından reddine…" denildi.







AYVALI: "YAZDIKLARIMIN HEPSİ BELGELİ"



SABAH Gazetesi'ne konuşan Emre Cemil Ayvalı, "Her fırsatta düşünce ve ifade özgürlüğünden dem vuruyorlar ancak kendilerinden olmayan herkese baskı kurmaya çalışıyorlar. Hem maddi hem manevi tazminat davası açtılar. Kitapta yargı yoluna gidilecek hiçbir şey yok. Kitabın içeriği tamamen açık kaynaklardan ve belgelerden oluşuyor. Muhalefetteyken yasaklayıcı uygulamalara başvuran partinin iktidara geldiğinde yapacakları da ortadır" dedi.



KILIÇDAROĞLU, "KİTAP TOPLATMA DARBE DÖNEMLERİNDE YAPILDI" DEDİ AMA "YÖNÜNÜ ŞAŞIRAN OK: FETÖ" İSİMLİ KİTABIN TOPLATILMASI İSTEDİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Ekim 2020 tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, kitap toplatmanın darbe dönemlerinde yapıldığını iddia ederek, "Şimdi 20 Temmuz sivil darbesinden sonra kitap toplatıyorlar. Sanıyorlar ki bunu topladıklarında CHP susacak, Kılıçdaroğlu susacak. Senin feriştahın gelse bizi susturamaz. Biz, bu memlekete sevdalıyız, insanımıza sevdalıyız. Oy verir veya vermez ona saygı duymak benim ve herkesin görevi" iddiasında bulundu.



Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Eylül 2019 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, "Bir insan düşüncesini ifade etmeli. Düşünce özgürlüğü zenginliktir. Farklı düşünce olmadığı takdirde o ülke zenginliğini kaybeder" dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Mart 2016 tarihinde yaptığı açıklamada; "Bir insanın düşüncesini beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama insanlar düşüncelerini özgürce açıklayabilmeli" dedi.