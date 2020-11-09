İzmir'de korkutan yeni deprem!

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Kuşadası Körfezi'nin yaklaşık 18 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin 6,98 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.



Depremin merkez üssünün İzmir açıklarına yaklaşık 21 kilometre mesafede olduğu bildirildi.