İşte İzmir'de son artçı sayısı!

Türkiye'nin en büyük 3. şehri İzmir'de 30 Ekim tarihinde yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından meydana gelen artçı deprem sayısını AFAD açıkladı. AFAD, sosyal medya hesabından 4.0 üstü 46 artçı depremi harita üzerinden paylaştı.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), 30 Ekim tarihinde merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin ardından meydana gelen artçı deprem sayısını açıkladı. Açıklamaya göre, şiddeti 3'ten küçük 2 bin 997, 3.0 ile 3.9 şiddeti arası 257, 4.0 ile 4.9 arası 44 ve 5 şiddeti üzeri 2 artçı deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabında, meydana gelen artçı depremlerin yerleri harita üzerinde gösterildi.