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İstanbul'da resmen başladı! Tek tek kontrol edilerek alınıyor

İstanbul'da son dönemde artan koronavirüs vaka sayılarının ardından; il genelinin en yoğun meydanlarından, Esenler'in ise en yoğun meydanı olan Dörtyol Meydanı'na girişte HES kodu uygulaması başladı.

Güncel / 09 Kasım 2020 Pazartesi 12:32
İstanbul'da resmen başladı! Tek tek kontrol edilerek alınıyor

Vak'a sayılarının arttığı bu günlerde İstanbul'un en yoğun meydanlarından Esenler Dörtyol Meydanı'na girişte korona virüse HES Kodu uygulaması başladı. Bu kapsamda HES Kodu bulunmayan vatandaşların alana alınmayacağı öğrenildi.

Vak'a sayılarının arttığı bu günlerde Esenler'de korona virüse karşı önlemler sürüyor. Esenler ilçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçedeki vak'a sayılarının yükselmesinin önüne geçilmesi ve yayılma hızını önlemek için bir dizi tedbir aldı. Buna göre Esenler Dörtyol Meydanı'nda HES kodu uygulaması başladı. HES kodu uygulamasında izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkanların tespit edilmesi durumunda da cezai işlem uygulanacak. Ekipler vatandaşları meydana kodlarını kontrol ederek alırken, vatandaşlar ise artan vak'alara karşı başlatılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

'COVİDLİ OLUP OLMADIĞINA YÖNELİK GİRİŞTE HES KODU UYGULAMASINA TABİ TUTMAYA BAŞLADIK'
Çalışma hakkında bilgi veren ve vatandaşları korona virüse karşı alınan tüm önlemlere uymaya davet eden Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş, 'Artan vak'a sayılarını da gözeterek bir takım tedbirlere başvurduk. İstanbul'un en yoğun noktalarından bu alana giren vatandaşlarımızın temaslı ve ya covidli olup olmadığına yönelik girişte HES kodu uygulamasına tabi tutmaya başladık. Bugün almadığımız tedbir, ileride daha ağır tedbirlere tabi olmamıza neden olacaktır' dedi.

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