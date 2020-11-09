FETÖ'nün gizli mesajlarına ulaşıldı: İşte çaresizliğinin belgesi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye genelindeki operasyonlarla nefes alamaz duruma gelen Fetullahçı Terör Örgütü'nün yeniden toparlanmaya çalıştığı bilgisi alınması üzerine Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla 'yeni yapılanmaya' yönelik çalışma başlatıldı. Ankara Terörle Mücadele Şube ekiplerinin, istihbarat birimleriyle yaptığı araştırmalar sonucunda FETÖ'nün eski Kayseri Kocasinan İlçe İmamı olan ve firari olarak aranan S.K. ile eski Ankara Polatlı esnaf yapılanmasının yöneticisi firari Avukat A.H.'nin Sincan'daki gaybubet evinde saklandıkları tespit edildi.



İki örgüt üyesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrasında çok gizli tutulan operasyonla gözaltına alındı. Örgütün üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen S.K.'nın evinde yapılan aramada 4 bin 350 dolar, bin 600 euro, 400 kron ve 700 lira bulundu. İki örgüt üyesinin cep telefonu ile çok sayıda dijital materyale de el konuldu.



MAHREM YAPILANMA GİBİ HÜCRELERE BÖLÜNMÜŞLER

S.K.'nın İç Anadolu Bölgesi imamı olarak atandığı, emirleri de yurtdışından aldığı belirlendi. Hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan firari örgüt mensuplarının saklanması ve Yunanistan ülkesi üzerinden Avrupa'ya kaçırma üzere gaybubet evleri oluşTuran S.K.'nın cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının yakınlarına da yardımlaşma adı altında ödemeler yaptığı ortaya çıktı.



OPERASYONLAR ÖRGÜTTE KOPMALARI SAĞLADI

Yapılan operasyonlar nedeniyle FETÖ üyelerinin ailelerine yapılan ödemelerin aksadığı ve bu aksamaların örgüt mensupları arasında tartışma ve kopmalara yol açtığı, gözaltında bulunan örgüt mensuplarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp faydalanmadıklarının takibi için de avukat görevlendirmesi yapılmaya çalışıldığı belirlendi.







MESAJLARA ULAŞILDI

Gözaltına alınan örgüt yöneticisinin irtibatlarını çoğunlukla internet üzerinden aldığı, yabancı GSM hat numaralar üzerinden SignalPrivate Messenger ve Viber uygulamalarıyla sağladığı belirlendi. AİHM ve AYM için örgüt üyelerinin başvuru yapması için formlar hazırlayarak organizasyonlar yapan örgüt yöneticisinin, ele geçirilen telefonundaki mesajlarına SABAH ulaştı. Mesajlarda Ankara ilinde geçtiğimiz aylarda yapılan güncel öğrenci yapılanması ve avukat yapılanması operasyonlarının örgüt yöneticileri arasında paniğe sebep olduğu, etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının da moralleri bozduğu yer aldı.







'AVUKATIMIZ ALINDI, KİME YÖNLENDİRECEĞİZ?'

İzdivaç sorumluğunun devam ettiği ve örgüt mensuplarının kendi aralarında evlenmeye yönlendirildiği, yine operasyonlar nedeniyle 'daha az irtibat, daha az risk' talimatının örgüt yöneticilerine iletildiği anlaşıldı. Mesajlarda FETÖ avukatlarının tutuklanmasının ardından örgüt üyelerinin yönetici S.K.'ya 'avukatımız alındı, arkadaşları kime yönlendireceğiz' dediği, S.K.'nın ise 'bizde genelde alınan avukatlara yönlendiriyorduk' diye cevap verdiği görüldü. Adliyeye sevk edilen örgütün üst düzey yöneticisi S.K hakkında tutuklama, A.H hakkında ise elektronik kelepçeyle ev hapsikararı verildi. Operasyonda elde edilen bilgiler ve bildiklerini anlatan bir örgüt yöneticisinin ifadeleri doğrultusunda yeni yapılanmaya yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.



İŞTE O MESAJLAR

FETÖ kadın yapılanma imamı: 'Abi iki aydır ablalardan gelen miktar ancak arkadaşların emanetlerine yetiyor. Biz size vermemiz gerekeni yerine getiremiyoruz. Çok özür dilerim bu noktada' S.K.: 'Estağfirullah hoca hanım. Hayırlısı olsun inşallah. Hafta için eşi alınan bölgeci bir arkadaşımız var. Onunla ilgili bişey yapacağınızda bilgim olsun.







FETÖ kadın yapılanma imamı : 'Abi avukatları tutuklanan arkadaşlar var ya. Ya da ev hapsi verilen. Bize sordular nasıl yapacağız diye. Bizim belli avukatlara yönlendirilmemiz olabilir mi? Eyaletçi arkadaşın avukatına ev hapsi verildi. Nasıl bir yol takip etmeliyiz ?







S.K. : 'Direk yönlendireceğimiz birisi yok hoca hanım. Bakalım inşallah. Bizde genelde alınan avukatlara yönlendiriyorduk'