Ekrem, İBB’nin parasını Mahruki’ye akıtıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İslami STK'larla olan işbirliği protokollerini “peşkeş” diyerek iptal eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, yandaş dernek ve vakıflara para akıtmaya devam ediyor. Yerel seçimlerden önce “Derneklere-vakıflara hizmet işi bitti” diyerek İBB'nin İslami STK'larla olan işbirliği protokollerini iptal eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, bir yandaş vakfa daha para akıtmaya başladı. İBB, Akut Vakfı'yla 1'er dakikalık videolar için anlaşma yaptı.



İstanbullunun parası yandaş Akut'a gidiyor



Önce ÇYDD'yle parasal ilişki kuran, ardından TSYD'ye on milyonluk araziyi 16 yıllığına tahsis eden İmamoğlu şimdi de CHP yandaşı Nasuh Mahruki'nin Akut Vakfı'nı vitrine çıkardı. İBB'nin, “Deprem Öncesi Hazırlıklar” konulu 1'er dakikalık videolar için Mahruki'nin başkanlığını yaptığı Akut Vakfı'na para aktardığı öğrenildi.



AFAD gibi etkin bir kamu kurumu yerine yandaş Akut Vakfı'yla ilişki kuran İBB, söz konusu videoları metrolardaki Modyo TV sisteminde gün boyu yayınlamaya başladı. Logosundaki cami ibaresi CHP'li İmamoğlu döneminde kaldırılan İBB TV'den de Mahruki'nin deprem konulu görselleri paylaşılmaya başlandı.



Akut Vakfı Başkanı Mahruki'nin İBB iştiraklerinde yayınlanan Deprem Öncesi Hazırlıklar videosunda, “Vana ve şartelleri kapatın, acil durum çantanızı alın, binayı boşaltın” gibi herkesçe bilinen sıradan ifadeler yer alıyor.



Kendilerinden olana peşkeş



Yerel seçimlerden önce “Derneklere-vakıflara hizmet işi bitti” diyen İmamoğlu, İBB'yi ele geçirdiğinde ilk icraatı aşırı laikçi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) yardım olmuştu. İmamoğlu, “Tebrik çiçeği yollamak yerine ÇYDD'ye yardım yapın” çağrısı yapmıştı. İmamoğlu'nun Halk Ekmek'in başına atadığı CHP'li Özgen Nama da şirketteki huzur hakkını ÇYDD'ye aktaracağını söylemişti. CHP'nin yönetimindeki İBB, Levent'teki on milyonlarca liralık tesisi 16 yıllığına Spor Yazarları Derneği'ne (TSYD) tahsis etmişti.



O protokolleri iptal etti



Levent'teki on milyonluk araziyle ilgili yeniden protokol imzalayarak TSYD'ye teslim eden belediye, AK Parti döneminde öğrencilerin yurt ihtiyacının karşılanması için Türgev'e tahsis edilen Küçükçekmece, Bağcılar, Üsküdar, Beyoğlu ve Beşiktaş'taki arazilerle ilgili 5 protokolü iptal etmişti. CHP'li İBB ayrıca, 27 Ağustos 2019'daki açıklamasında, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aralarında Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA, Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı bulunan vakıflarla arasındaki protokolü feshetme kararı almış ve protokolleri iptal etmiştir” duyurusunu yapmıştı. Türkiye'nin ilk yerli üretimi Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) mimarı Selçuk Bayraktar'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu T3 Vakfı'nın belediye ile olan DENEYAP Projesinin protokolü de fesh edilmişti.