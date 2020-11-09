Corona virüs aşısında son dakika gelişmesi! Pfizer aşısı corona virüsü yüzde 90 oranında önledi...

Pfizer'in aşısının corona virüsü yüzde 90 oranında önlediği ortaya çıktı. Dünya genelinde milyonlarca kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen corona virüse karşı açı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Pfizer'in aşısı corona virüsü %90 oranında önledi. İşte son dakika haberinin detayları...
Pfizer'in aşısının corona virüsü yüzde 90 oranında önlediği ortaya çıktı. Dünya genelinde milyonlarca kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen corona virüse karşı açı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Pfizer'in aşısı corona virüsü %90 oranında önledi. İşte son dakika haberinin detayları...
Pfizer ve BioNTech AŞISI KORUMA KONUSUNDA TAHMİNLERDEN İYİ SONUÇ VERDİ!
Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, en azından 1 semptom gösteren 94 kişiye yapılan aşı uygulamasında aşının etkinlik oranı %90'ın üzerinde
belirlendi.