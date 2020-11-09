Büyük operasyon! 18'i tutuklandı!

Adana'da uıyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 57 şüpheliden 18'inin tutuklandığı belirtildi. Diğer 39 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.