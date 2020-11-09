Büyük operasyon! 18'i tutuklandı!

Adana'da uıyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 57 şüpheliden 18'inin tutuklandığı belirtildi. Diğer 39 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2-8 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
57 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda 43 kilo 503 gram esrar, 264 uyuşturucu hap, 2 kilo 637 gram sentetik uyuşturucu ve 54 gram eroin ele geçirildi, 57 zanlı gözaltına alındı.
18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan 39 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.