Bakan Koca özellikle uyarmıştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Koronavirüs'ün burun yoluyla daha çok bulaştığı netleşti' açıklamasının ardından SABAH kritik bilgiyi ve ayrıntılarını öğrenmek için uzmanına başvurdu. Prof. Dr. Aytuğ Altundağ koronavirüs salgınında hastalığın burnu nasıl tercih ettiğini, vücudun buna karşılık ne yaptığını çarpıcı ifadelerle aktardı. Buna göre Virüs akciğere gitmek yerine ilk savaşı burunda veriyor. Burada adeta yuvalanıyor. Ve vücudumuz adeta ciğerleri korumaya almak için burada bir kurban veriyor. Elbette dünya üzerinde yüz binlerce insan bu kadar şanslı olamadı. İşte koronavirüste kırılma olarak adlandırılacak bilgiye dair son dakika ayrıntıları;



Prof. Dr. Aytuğ Altundağ diyor ki; Virüs akciğere gitmek yerine ilk savaşı burunda veriyor. Koku kaybı olanlar, hastalığı hafif geçirebiliyor. Bu bir kriter oldu. Sanki vücut kokuyu kurban veriyor.



SON DAKİKA HABERİ PROF. ALTUNDAĞ KORONAVİRÜS SAVAŞINDAKİ KRİTİK BİLGİYİ VERDİ



Koronavirüse yakalananların yaşadığı en başta gelen belirtilerden biri koku kaybı. Hastalar arasında kalıcı koku kaybı yaşayanlar da var. Koku kaybına ilişkin Türk bilim insanları tarafından yapılan araştırma, Amerikan Kulak Burun Boğaz Derneği'nin yayın organı American Otolaryngology-Head and Neck Surgery dergisinde yayınlandı. Kulak, Burun, Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, araştırmanın sonuçlarını SABAH'a anlattı. İşte söyledikleri:



'KOKU KAYBI GERİ GELMEYEBİLİYOR! VÜCUT CİĞERLERİ KORUMAK İÇİN ADETA KURBAN VERİYOR'



Ülkemizde ve dünyada koronavirüs sonrası koku kaybı yerine gelmeyen hastalar mevcut. Koku kaybı kalıcı olanların burun iç anatomilerini inceledik. Bu hastalarda burnun çatı kısmında koku alma tarafı daha geniş. Ailelerle ve koku kaybı yaşayan bireylerle konuştuğumuzda ailede en iyi koku alan kişinin koku kaybı yaşayan kişilerden oluştuğunu öğrendik.



ACE 2 RESEPTÖRÜ HÜCRE İÇERİSİNE GİRİP ÇOĞALIYOR



Bu hastalarda kokuyu en iyi alma avantajı olan koku alanının geniş olmasının koronavirüsün koku kaybının uzamasında bir risk faktörü oluşturduğunu saptadık. Koronavirüs ACE 2 reseptörü hücre içerisine girip çoğalmaya başlıyor. Virüsün buraya doğru hızlı bir yolculuk yaptığı, buradan hücre içerisine girmeye başladığı ve savaşın da burada olduğu ortaya çıktı. Bu burun iç anatomisi farklılığının kalıcı koku kaybı için bir risk olduğunu saptadığımız dünyadaki ilk çalışma.



YÜZDE 60'INDA KOKU KAYBI VAR



Ayrıca hastalığı ağır geçirenlerle hafif geçirenlerin durumunu inceledik. Koronavirüsü ağır geçirenlerle hafif geçirenlerdeki koku farklarına baktık. Hafif geçiren ve koku alma bozukluğu olanlarda internokin 6 düzeylerinin ağır geçirenlerden daha düşük olduğunu gördük. Hastaların yüzde 60'ında koku kaybı var.



BU BELİRTİ KRİTİK ÖNEME SAHİP OLDU



Koku alma bozukluğu olanlar, aslında hastalığı biraz daha hafif geçiriyorlar. Virüs akciğere gitmek yerine savaşı burunda gerçekleştiriyor. Yani koku kaybı varsa hastalığı hafif geçirme kriteri olabiliyor. Koku alma bozukluğu sadece hastalığın tespiti için değil, hastalığın gidişatının değerlendirilmesi için de bir kriter haline geldi. Sanki vücut kokuyu kurban veriyor. Bu savaş sırasında vücut mücadele ederken akciğere daha az gidiyor.



ÇARESİ BU



Koku kaybı yaşayan hastaların yemeklerden tat ve lezzet almadığını, kendilerini güvensiz hissettiklerini ve depresyona girdiklerini belirten Altundağ SABAH'a özel yaptığı son dakika açıklamalarında, koku kaybı yaşayan hastaların uçucu yağlarla veya normal kokularla koklama egzersizleri yapması gerektiğini, bunun koku sinir hücrelerinin tekrar canlanmasını sağlayabileceğini ifade etti.



BU MEYVELERİ KOKLAYIN



Altundağ, 'Bu egzersizlerde nane, okaliptüs, gül, kekik, limon, yasemin, karanfil, bergamot, mandalina gibi yağlar koklanarak egzersiz yapılabilir. Hasta çiçeksi, meyvemsi, baharatlı, reçineli kokularla koku egzersizleri yaparak koku yeteneğini arttırmaya çalışmalı' diye konuştu.



BAKAN KOCA DÜN DUYURMUŞ VE BÖYLE UYARMIŞTI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada kış aylarına girilen şu günlerde Koronavirüsün diğer hastalık ya da virüslerle birlikte sinsice vücutlarımıza sızarak istenmeyen sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekmişti. Koca ayrıca kovid-19 salgınında en önemli bulaş yolunun burun olduğunu da 'bilimsel olarak netleşti' notuyla paylaşmıştı.



İŞTE KOCA'NIN O AÇIKLAMASI



Koca yaptığı açıklamada 'Havalar soğudu. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem COVID-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı' dedi.