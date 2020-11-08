Yeni müjdelere adım atacak! 'Kanuni' sondaj gemisi böyle görüntülendi

Türkiye milli enerji ve maden politikası ile attığı adımların sonuçlarını almaya devam ediyor. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Yenikapı açıklarında demir attı. İstanbul Boğazı’nı geçebilmesi için kulelerinin sökülmesi gereken Kanuni Sondaj Gemisi’ne ait kulenin bazı bölümlerinin söküldüğü ve kulenin kısaldığı görüldü.