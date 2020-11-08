USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 10,03 - 10,05

Yeni müjdelere adım atacak! 'Kanuni' sondaj gemisi böyle görüntülendi

Türkiye milli enerji ve maden politikası ile attığı adımların sonuçlarını almaya devam ediyor. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Yenikapı açıklarında demir attı. İstanbul Boğazı’nı geçebilmesi için kulelerinin sökülmesi gereken Kanuni Sondaj Gemisi’ne ait kulenin bazı bölümlerinin söküldüğü ve kulenin kısaldığı görüldü.

Güncel / 08 Kasım 2020 Pazar 18:04
Yeni müjdelere adım atacak! 'Kanuni' sondaj gemisi böyle görüntülendi

Mersin'in Taşucu Limanı'ndaki bakımlarının ardından Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak için 13 Ekim'de yola çıkan Kanuni Sondaj Gemisi, 19 Ekim'de İstanbul Haydapaşa Limanı'da demir atmıştı. Kanuni Sondaj Gemisi bugün Yenikapı açıklarında demirledi.

İstanbul Boğazı'nı geçebilmesi için kulelerinin sökülmesi gereken geminin bazı bölümlerinin söküldüğü ve kulenin kısaldığı görüldü.

Kanuni, İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Karadeniz'de Filyos Limanı'nda demirleyecek ve kuleleri tekrar monte edilecek.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı