Vergi yapılandırması yasalaşıyor! İşte vergi borcu düzenlemesinin ayrıntıları...

81 milyonu ilgilendiren büyük borç yapılandırması düzenlemesi Meclis'ten geçiyor. Önümüzdeki hafta yasalaşması beklenen yasa ile vatandaş borçlarından kurtulacak.



İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?



Taksit ödemeleri başvuruların bitmesiyle başlayacak. Vergi ile ilgili borçlarda ilk taksit Ocak 2021, prim borçlarında ise Şubat 2021 tarihinde başlayacak.



HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?



Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Emlak vergisi, gümrük vergisi, tüm idari para cezaları, su, atık su, yol katılım payları ve KYK borçları. SGK prim borçları, idari para cezaları, ecrimisiller, TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, İhracatçılar Birliği aidat ödemeleri, emlak vergisi ve belediye su borçları...



TAKSİT VAR MI?



Takvim'in haberine göre; Vatandaş borcunu taksitlendirmek isterse gecikme zammıyla birlikte 18 taksite kadar bölünecek. Ancak ödemeler iki ayda bir yapılacağından toplam taksit sayısı 36 aya çıkmış olacak.Taksitte vade farkı uygulanacak.



YAPILANDIRMA YAPANLAR KATILACAK MI?



Daha önce yapılandırmaya katılanlar, ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemenin kapsamında olacak.



İHYA İMKANI OLUR MU?



BAĞ-KUR borcunu daha önce sildirip donduranlar ihya ile emekli olabilecek. Ayrıca borcu olanlar da bunu yapılandırıp emeklilik imkanı kazanacak.



BORÇLAR NASIL HESAPLANACAK?



Biriken borcun faizleri silinecek. Ana paraya aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak gecikme farkı eklenecek. Borçlar ilk taksitte ödenirse, bu gecikme zammının yüzde 90'ı silinecek.



NASIL BAŞVURULACAK?



Başvurular yasanın çıkmasıyla başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek. Posta yoluyla ya da internet aracılığı ile başvuru yapılabilecek.