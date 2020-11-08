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Sosyetenin partisine mahalleli isyan etti!

Sosyete, bir kez daha pandemi kurallarını hiçe saydı. Rumelihisarı’ndaki bir villada toplanan 200 kişi, sabaha kadar eğlenip son ses müzik çaldı. Mahalleli ise “Yeter artık partiniz batsın” diyerek ayaklandı!

3. Sayfa / 08 Kasım 2020 Pazar 09:30
Sosyetenin partisine mahalleli isyan etti!

Geçtiğimiz haftalarda Rumelihisarı'nda bulunan dört katlı villasında parti veren işadamı Ali Cem Resne, yine akıllanmadı!

Bazı uyanıklar polis gelmeden mekanı terk etti.

Resne, önceki gece de yine aynı adreste parti vererek 200 kişi topladı. Davetliler, bir kez daha maske ve mesafe kuralını hiçe saydı.

Yüksek sesten rahatsız olan komşular ise hemen polisi aradı. Duyarlı vatandaşlardan birisi, 'Haftanın üç günü parti yapılıyor. Bütün mahalle uyku uyuyamıyor' diyerek dert yandı. Ekiplerin geleceğini öğrenenler ise yüzlerini gizleyerek kaçmaya çalıştı.



Partiye katılan davetliler, çıkışta panik haliyle yüzlerini sakladı.

MAHALLE AYAĞA KALKTI

Onlarca vatandaş, cam ve balkonlara çıkarak gürültü yapan kalabalığı uyardı.

Mahalle halkı, en sonunda parti yapılan villanın kapısına dayanıp isyan etti.

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