Sosyetenin partisine mahalleli isyan etti!

Geçtiğimiz haftalarda Rumelihisarı'nda bulunan dört katlı villasında parti veren işadamı Ali Cem Resne, yine akıllanmadı!



Bazı uyanıklar polis gelmeden mekanı terk etti.



Resne, önceki gece de yine aynı adreste parti vererek 200 kişi topladı. Davetliler, bir kez daha maske ve mesafe kuralını hiçe saydı.



Yüksek sesten rahatsız olan komşular ise hemen polisi aradı. Duyarlı vatandaşlardan birisi, 'Haftanın üç günü parti yapılıyor. Bütün mahalle uyku uyuyamıyor' diyerek dert yandı. Ekiplerin geleceğini öğrenenler ise yüzlerini gizleyerek kaçmaya çalıştı.







Partiye katılan davetliler, çıkışta panik haliyle yüzlerini sakladı.



MAHALLE AYAĞA KALKTI



Onlarca vatandaş, cam ve balkonlara çıkarak gürültü yapan kalabalığı uyardı.



Mahalle halkı, en sonunda parti yapılan villanın kapısına dayanıp isyan etti.