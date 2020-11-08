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Saros Körfezi'nde bir tekne alabora oldu: 3 kayıp

İpsala ilçesinde yaşayan Murat E., Uğur S. ve kuzeni Hasan S., balık tutmak için Enez'e gitti ve burada 'Eylül 17' adlı tekneyle Saros Körfezi'ne açıldılar. Tekne, içinde bulunan 4 kişi ile birlikte alabora oldu. Teknede bulunan ve saatlerce suda yüzerek karaya çıkan Murat E. durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kayıp olan 3 kişiyi arıyor.

Güncel / 08 Kasım 2020 Pazar 23:27
Saros Körfezi'nde bir tekne alabora oldu: 3 kayıp

İpsala ilçesinde yaşayan Murat E., Uğur S. ve kuzeni Hasan S., balık tutmak için Enez'e gitti. Enez Limanı'nda Kemal A.'ya ait 4,5 metre uzunluğundaki Eylül 17 adlı tekne ile 4 kişi Saros Körfezi'ne açıldı. Tekne, bir süre sonra fırtınada alabora olup, battı.

Kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta batan teknedeki Murat E., saatlerce suda yüzerek karaya çıkıp, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye 1 helikopter, 3 bot ve 1 dalış timinin yönlendirildiği ve arama kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

SAHİL GÜVENLİK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, '8 Kasım 2020 tarihinde saat 15.00 civarında Edirne İli Enez ilçesi açıklarında özel bir teknenin battığı ve içerisinde bulunan 1 kişinin yüzerek Enez sahiline çıktığı bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edilmiştir. Yüzerek sahile çıkan şahıstan, teknede toplam 4 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine, kayıp olduğu tespit edilen diğer 3 kişi için bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir' denildi.

Enezli balıkçıların da destek verdiği arama kurtarma çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı. Kayıpların yakınları da Enez Limanı'na gelerek arama kurtarma çalışmalarını izledi. Bu kişilerden bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Edirne Valisi Ekrem Canalp da Enez'e giderek, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

VALİ CANALP: 3 KİŞİYİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Enez ilçesine giderek arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Edirne Valisi Ekrem Canalp, amatör balıkçı olarak 4 kişinin sabah saatlerinde denize balık tutmak amacıyla açıldıklarını belirterek, şunları söyledi:

'Maalesef bir süre sonra bindikleri tekne alabora olmak suretiyle kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda Murat Erdem yüzerek kıyıya ulaşmıştır. Kazayı haber vermesinden sonra da ekiplerimiz hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlamışlardır. Şu anda halihazırda Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait 6 adet teknemiz ile arama kurtarma faaliyetlerimiz devam etmektedir. Yine gece saatlerinde arama kurtarma faaliyetini icra edecek olan bir helikopterimiz için görevlendirme yapılmıştır. Yine aynı şekilde bir dalış timimiz de arama kurtarma faaliyetleri için bölgeye intikal ettirilmiştir. Karadan da AFAD, jandarma ve polis timlerimiz arama kurtarma faaliyeti icra etmektedir. Yine karadan bir mobil radarımızla arama kurtarma faaliyetini devam ettiriyoruz. Bunun yanında sivil balıkçı teknelerimiz de Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde arama faaliyetlerine destek vermektedirler.'

Vali Canalp, kıyıda yakıp yakınları ile de görüşerek, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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