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Maskesiz genç, çocuğun yüzüne hapşırdı!

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yolda maskesiz yürüyen genç bir kız, okuldan eve giden kız öğrencinin yüzüne hapşırıp yoluna devam etti. Korona virüs vakalarının tırmanışta olduğu süreçte yaşanan bu olay güvenlik kameralarına yansıdı.

3. Sayfa / 08 Kasım 2020 Pazar 11:36
Maskesiz genç, çocuğun yüzüne hapşırdı!
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Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı’nda bulunan bir marketin önünde yaşandı. Yolda yürüyen maskesiz genç bir kız, okuldan çıkıp evine giden kız çocuğunun yüzüne hapşırdı. Hapşıran kız hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, küçük kız yüzünü silerek evine ilerledi. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

O anları marketinin güvenlik kamerasından gören işletmeci Mehmet Katran, çok hassas olunması gereken pandemi sürecinde yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu söyledi.

Kamera ile dışarıyı izlerken caddenin karşı tarafından gelen genç bir kızın 10-12 yaşlarındaki bir kızın üzerine hapşırdığını dile getiren Katran, duruma şaşırdığını ifade etti.

Katran, "Bu tür görüntülere çok dikkat etmemiz lazım, çok hassas olmamız lazım. Muhtemelen o öğrenci, kızın hapşırması üzerine pozitif vakaya yakalanırsa gidip bütün sınıfa, bütün okula bulaştıracak. Yüzündeki ıslaklığı silip çekip gitti. Böyle konulara hassasiyet gösterilmediği zaman vakaların önü alınamaz. Diyarbakır’da vaka artışlarının olmasının altındaki neden böyle konulara dikkat edilmemesidir" dedi.

Kaynak : İHA

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