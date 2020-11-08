İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger duyurdu: Depremzedeler için ev taşıma ücretleri sabitlendi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremin etkilediği İzmir'de ev taşıma ücretlerinin sabitlendiğini duyurdu.



İzmir Seferihisar açıklarında 30 Ekim Cuma günü 6.6 büyüklüğündeki depremde çok sayıda binada hasar meydana gelirken, riskli binalarda oturanlar ise taşınmaya başladı.



YARALAR SARILIYOR

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taşıma ücretlerinin sabitlendiğini söyledi.



Köşger, "Tam bir birlik ve dayanışma ruhuyla depremzede hemşehrilerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. İzmir Esnaf Odamız, aldığı kararla deprem boyunca taşınma ücretlerini hem normalin altında bir rayice bağladı hem de gözetim altında saatlik taşınmaları yarı fiyata indirdi" ifadelerini kullandı.



Merkezde bulunan hasarlı binalarda geçerli taşınma ücretleri 1+1 dairelerde 1200, 2+1 dairelerde 1500 ve 3+1 dairelerde 2000 lira olarak belirlendi.



