Genç kadın, babası yaşındaki adamı tekme tokat dövdü...

Olay, Hüseyinağa Mahallesi Topçekenler Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa hemen her gün gelen ve alkol aldığı iddia edilen genç kadın, sokak üzerinden geçmekte olan vatandaşları rahatsız ediyordu. Genç kadın son olarak sokaktan geçmekte olan babası yaşında bir adam ile tartışmaya başladı.



YAKASINDAN TUTTU, TEKME TOKAT DÖVDÜ



Adamın yakasından tutan ve bırakmayan kadın, daha sonra hakaretler ve küfür etmeye başladı. Bir süre adamı darp eden genç kadın, bu kez kendisinden kurtulmak isteyen adama tekme ve tokat ile saldırdı.



KAFASINA ALKOL ŞİŞESİ İLE VURDU



Bununla da yetinmeyerek kendisinden kurtulan adamın kafasına elinde bulunan alkol şişesi ile vurdu. Bunun üzerine genç kadına bağıran vatandaşlar, adamı bırakmasını istediler. Yaşadıkları ile adeta hayatının şokunu yaşayan adam ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Genç kadının babası yaşındaki adama tekme tokat saldırması ve kafasına alkol şişesi vurduğu anlar diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

