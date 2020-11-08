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Genç kadın, babası yaşındaki adamı tekme tokat dövdü...

İstanbul Beyoğlu'nda alkol alıp çevredeki vatandaşları rahatsız eden bir kadın, babası yaşındaki adama laf atıp tartıştıktan sonra adamı tekme tokat dövdü. Gözü dönmüş alkollü kadın, öfkesini alamayıp daha sonra adamın kafasına alkol şişesi ile vurdu. Çevredeki kişilerin bağırarak tepki göstermesi üzerine saldırgan kadın, adamı serbest bıraktı. Şiddete uğrayan adam, olay karşısında hayatının şokunu yaşadı. İşte son dakika haberinden görüntüler...

Güncel / 08 Kasım 2020 Pazar 17:52
Genç kadın, babası yaşındaki adamı tekme tokat dövdü...

Olay, Hüseyinağa Mahallesi Topçekenler Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa hemen her gün gelen ve alkol aldığı iddia edilen genç kadın, sokak üzerinden geçmekte olan vatandaşları rahatsız ediyordu. Genç kadın son olarak sokaktan geçmekte olan babası yaşında bir adam ile tartışmaya başladı.

YAKASINDAN TUTTU, TEKME TOKAT DÖVDÜ

Adamın yakasından tutan ve bırakmayan kadın, daha sonra hakaretler ve küfür etmeye başladı. Bir süre adamı darp eden genç kadın, bu kez kendisinden kurtulmak isteyen adama tekme ve tokat ile saldırdı.

KAFASINA ALKOL ŞİŞESİ İLE VURDU

Bununla da yetinmeyerek kendisinden kurtulan adamın kafasına elinde bulunan alkol şişesi ile vurdu. Bunun üzerine genç kadına bağıran vatandaşlar, adamı bırakmasını istediler. Yaşadıkları ile adeta hayatının şokunu yaşayan adam ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Genç kadının babası yaşındaki adama tekme tokat saldırması ve kafasına alkol şişesi vurduğu anlar diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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