USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 10,03 - 10,05

Devletimiz, İzmir'deki deprem bölgesine şimdiye kadar yardım gönderdi?

İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye gönderilen nakdi yardımın 37 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Güncel / 08 Kasım 2020 Pazar 19:48
Devletimiz, İzmir'deki deprem bölgesine şimdiye kadar yardım gönderdi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Kızılay, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bölgeye ulaştırılan personel ve yardımlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, deprem bölgesine 8 Kasım itibarıyla 37 milyon lira nakdi yardım, 7 bin 128 personel, 933 araç, 2 bin 743 çadır, 11 bin 50 yatak, 19 bin 68 battaniye, 11 bin 548 uyku seti, 1023 ısıtıcı, 507 bin 745 öğün yemek ile 357 bin 374 ikram ve içecek gönderildiği bildirildi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı