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ABD alarma geçti! Trump kaybedince sokağa indiler...

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kaybetmesinin ardından, Trump taraftarı gruplar sokağa indi ve bazı eyaletlerde seçim sonuçlarını protesto etti.

Dünya / 08 Kasım 2020 Pazar 10:33
ABD alarma geçti! Trump kaybedince sokağa indiler...

Georgia'dan Arizona'ya, Teksas'tan Pennsylvania'ya Oregon'dan Michigan'a birçok eyaletin kongre binalarının önünde toplanan yer yer silahlı gruplar, 'Daha bitmedi', 'Hırsızlığı durdurun' sloganları atarak seçimin resmi olmayan sonuçlarını protesto etti.

Georgia'nın Atlanta kentinde toplanan kalabalık bir grup, Biden'ın tutuklanması ve Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi yönünde sloganlar attı.

Atlanta Kongresinin önüne Biden destekçileri de toplanırken polis iki grubu ayrdı ve kentte herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

Pennsylvania'nın Harrisburg kentinde de binlerce kişi toplanarak seçim sonuçlarını protesto etti.

Göstericiler, oy sayımlarını durdurmak istediklerini, iddia edilen usülsüzlüklerin tespit edilmesini istedi.

Daha sonra gruba silahlı bir grup da katıldı.

Arizona'nın Phoenix kenti ile Teksasın Austin kentinde de kalabalık gruplar eyalet kongresinin önünde seçim sonuçlarını protesto etti.

Oregon eyaletinin Salem kentinde bir araya gelen yüzlerce silahlı gösterici, Trump lehine sloganlar atarak seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirtti.

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