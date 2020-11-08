8 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıklandı!

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 8 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 8 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...



Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 740 oldu, son 24 saatte 2 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi.







'MUTLAKA MASKE KULLANIN'



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada; Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000'den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın.



8 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ



TEST SAYISI: 141.944

HASTA SAYISI: 2.516

VEFAT SAYISI: 84

İYİLEŞEN SAYISI: 2.018