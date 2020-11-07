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TBMM Başkanı'ndan Fransız polisine çok sert tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Fransız polisinin çocukları gözaltına almasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şentop, "Fransa’da uzun zamandır bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. Fransa’da Türk ailenin gözaltına alınması devlet eli ile yapılan bir eşkıyalıktır. Bu iş çığırından çıkmış gibi görünüyor. Büyükelçimiz ile konuştum ailelerimizde haklarını arama hususunda adımları atacaklar." ifadelerini kullandı.

Siyaset / 07 Kasım 2020 Cumartesi 13:48
TBMM Başkanı'ndan Fransız polisine çok sert tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu'nda ziyaret ettiği Kazlıçeşme Sanat'ta açıklamalarda bulundu.

Şentop, 'Fransa'da uzun zamandır bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. İslam dünyasını, islam coğrafyasında yaşayan herkesi bütün Müslümanları endişe ile takip edilmesine sebep olan gelişmeler, olaylar var. Daha önce İslam dininin Peygamberi, peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin fikir özgürlüğü, ifade hürriyeti kapsamında yayınlanmasına dair başta Cumhurbaşkanı Macron'un ve Fransız siyasetçilerin bunları destekleyen açıklamaları oldu. İş iyice çığırından çıkmış gibi gözüküyor. Sadece islam dinine ve onun peygamberine hakareti ifade hürriyeti kapsamında görmenin ötesinde bu hakaret edenleri tasvip etmeyi de zorunlu kılacak insanları bu hakaretleri kabul etmeye desteklemeye zorlayacak bir takım adımlar atıldığını görüyoruz. Fransa'da Türk ailenin gözaltına alınması devlet eli ile yapılan bir eşkıyalıktır. Bu iş çığırından çıkmış gibi görünüyor. Büyükelçimiz ile konuştum. Ailelerimizde haklarını arama hususunda adımları atacaklar' dedi.

FransaMustafa Şentop

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