Süt tankerinde yıkanan işçinin ifadesi ortaya çıktı

Emre Sayar ifadesinde, ‘Bunu yaparken herhangi bir amacım yoktu. Videoyu sosyal medyaya değil, çalışanlar arasındaki grubumuza attık. Oradan sosyal medyaya düşmüş. Olayların buralara kadar geleceğini bilseydik böyle bir şey yapmazdık' dedi. Uğur Turgut ise şaka amaçlı bir olaydı diyerek kendisini savundu.



Konya'da, süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Emre Sayar (23) ile görüntüyü çeken Uğur Turgut (31), çıkarıldıkları mahkemece dün tutuklandı. Her iki şüphelinin 4. Sulh Ceza Hakimliğinde verdikleri ifadeye ulaşıldı. Emre Sayar ifadesinde, 'Bunu yaparken herhangi bir amacım yoktu. Videoyu sosyal medyaya değil, çalışanlar arasındaki grubumuza attık. Oradan sosyal medyaya düşmüş. Olayların buralara kadar geleceğini bilseydik böyle bir şey yapmazdık' dedi. Uğur Turgut ise şaka amaçlı bir olaydı diyerek kendisini savundu.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine soruşturma başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri videonun çekildiği firmada denetimlerde bulunarak firmanın faaliyeti son verdi. Firmaya 13 bin 934 lirada idari para cezası uygulandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti' suçundan tutuklandı.



'BANYO YAPARKEN HERHANGİ BİR AMACIM YOKTU'



Emre Sayar ve Uğur Turgut'un Konya 4. Sulh Ceza Hakimliğinde verdikleri ifadelerine de ulaşıldı. İfadesinde videoyu sosyal medyaya değil çalışanlar arasındaki grupta paylaştıklarını ileri süren Sayar, 'Ben iş yerinde depo görevlisi olarak çalışmaktayım. İçine girdiğim teknenin içindeki süt değildir. İçerisinde su ve dezenfektan vardır. Sıcak suyun içerisine iki maşrapa dezenfektan karıştırdım ve teknenin içerisine girdim. Bunu yaparken herhangi bir amacım yoktu. Videoyu sosyal medyaya değil, çalışanlar arasındaki grubumuza attık. Oradan sosyal medyaya düşmüş. Olayların buralara kadar geleceğini bilseydik böyle bir şey yapmazdık. Olay anında sadece ben ve Uğur vardı' dedi.



'ŞAKA AMAÇLI BİR OLAYDI'



Uğur Turgut ise çekimi şaka amaçlı yaptıklarını belirterek, 'Kendi aramızda şaka amaçlı bir olaydı. Videoyu sosyal medyada da paylaşmadım. Ben videoyu Tik Tok uygulamasında düzenledim. 1 dakika sonra sildim. Kimse tarafından da izlenmedi. Kimseye de paylaşmadım. Olayın üzerinden 6-7 gün geçmiştir. Teknedeki su ve dezenfektanı video çekiminden sonra rögora döktük' ifadelerini kullandı.



Videonun ise 26 Ekim tarihinde çekildiği belirlendi.

