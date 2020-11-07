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Biden'ın kazandığı duyurulduktan sonra Donald Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Trump, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." dedi.

Dünya / 07 Kasım 2020 Cumartesi 20:37
Biden'ın kazandığı duyurulduktan sonra Donald Trump'tan açıklama

Donald Trump, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, 'Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım.' dedi.
 
Uluslararası medya ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini rakibi Joe Biden'a kaybettiğini duyurduğu anlarda, Trump'ın Virgina'da golf oynadığı öğrenildi. Trump'ın avukatı ise seçimlerde hile olduğu üzerine bir basın açıklaması yaptı

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Philadelphia'da yaptığı basın açıklamasında seçimlerde yolsuzluğunu iddia ederek, şöyle konuştu:
 
'Eğer saklayacak hiçbir şeyiniz yoksa uzaktan oy pusulalarıyla ilgili, o zaman gözleme müsaade etmelisiniz. Hiçbir Cumhuriyetçi pusulalara bakma fırsatı elde edemedi. Bazı pusulalar şüpheli gözüküyordu. 300 bin oy pusulasına bir tane bile Cumhuriyetçi bakamadı.'
 
Komplo teorilerine ve tesadüflere inanmadığını savunan Giuliani, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
 
'Başkan Trump, 700 bin oy öndeyken bir anda bu oylar yok oldu, uçtu. Biz de bu oyların nereye gittiğini bilemiyoruz çünkü gözlem hakkımızı engellediler. Bu eşi benzeri görülmemiş bir şey; anayasaya, hukuka aykırı. Bu, birçok yolsuzluğun, bu seçimde yaşanan sıkıntıların sadece bir tanesi.'

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