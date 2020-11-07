ABD seçimleri ile ilgili Trump'tan son dakika açıklama...

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerle ilgili 'Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddia da bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor.' değerlendirmesinde bulundu.



Ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerin kazananı henüz netleşmezken, Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.



'DAHA YENİ BAŞLIYOR'



Trump, 'Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddiada bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor.' ifadelerini kullandı.



Seçim gecesi tüm kritik eyaletlerde üstünlüğü olduğunu ancak bir gün sonra bu avantajı 'esrarengiz bir şekilde' kaybettiğini belirten Trump, bu eyaletlerde hukuki yollara başvurabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.



BİDEN'DAN AÇIKLAMA



ABD'de seçim yarışı kıyasıya sürerken, yarışı önde götüren Demokrat aday Joe Biden kameralar karşısına geçti. Biden, seçimin gidişatını değerlendirdi, zafere yaklaştıklarını söyledi. Biden, Trump'a da göndermede bulunarak, 'Oylar sayılacak, bunu engellemeye çalışanlara izin vermeyeceğim.' dedi.

