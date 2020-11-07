ABD Başkanı ilan edilen Joe Biden'dan ilk açıklama

Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Amerika, bu muhteşem ülkeye liderlik etmek için beni seçtiğiniz için onur duyuyorum. Önümüzde bizi bekleyen işler zor, fakat size söz veriyorum: Bana oy versin, vermesin tüm Amerikalıların başkanı olacağım." ifadelerini kullandı.

YARDIMCISI HARRIS: YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

ABD'nin ilk kadın ve Güney Asyalı başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris de Twitter'dan bir açıklama yaptı. Harris, "Bu seçim Joe Biden'dan ya da benden çok daha fazlasıydı. Bu, Amerika'nın ruhu ve bizim onun için savaş arzumuzla ilgiliydi. Yapacak çok işimiz var. Haydi, başlayalım." dedi.