7 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıklandı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 7 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 7 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...



TEST SAYISI: 139.675 HASTA SAYISI: 2.483 VEFAT SAYISI: 81 İYİLEŞEN SAYISI: 1928

HASTA SAYIMIZ DA AĞIR HASTA SAYIMIZ DA ARTIYOR Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın.