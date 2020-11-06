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Trump destekçilerine bir darbe de Facebook'tan

Facebook, ABD Başkanı Donald Trump destekçisi kullanıcıların oluşturduğu gruba yasak getirdi. Facebook, grubun seçim sonuçlarıyla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yaptığını belirtti.

Güncel / 06 Kasım 2020 Cuma 13:30
Trump destekçilerine bir darbe de Facebook'tan

ABD'de 3 Ekim'de yapılan başkanlık seçimlerinin sonucu henüz belirsizliğini korurken sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD Başkanı Donald Trump destekçisi kullanıcıların oluşturduğu 'Stop the Steal' (Hırsızlığı Durdurun) adlı paylaşım grubuna yasak getirdi.

Facebooktan yapılan açıklamada, grubun seçim sonuçlarıyla ilgili yanıltıcı paylaşımlar, protesto ve şiddet çağrılarıyla seçim sürecinin meşruiyetine zarar verdiği için platformdan men edildiği belirtildi.

Grubun seçimler nedeniyle gerilim arttığı bir dönemde, gerçek dünyada sonuçları olabilecek eylemleri teşvik ettiğine dikkat çekilen açıklamada, 'Seçim sürecinin meşruiyetini ortadan kaldırmak üzere örgütlenen grubun bazı üyelerinin kaygı verici şiddet çağrıları yaptığı görülmüştür.' denildi.



Açıklamada, şirketin benzeri örgütlenmeler ve dezenformasyon çabalarına karşı engelleme tedbirlerini sürdüreceği kaydedildi.

Yaklaşık 350 bin üyeye ulaşan grup, paylaşımlarında seçim yolsuzluğuna ilişkin iddialar ve protesto çağrıları öne çıkıyordu.

Dijital Nefretle Karşı Mücadele Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu, grupta paylaşılan şiddet içerikli mesajlara karşı uyarıda bulunmuştu. Söz konusu mesajlardan birinde, 'İki taraf da yenilgiyi kabul etmeyecek. Silahlarınız temizleyin, sokaklara çıkma vakti geldi.' ifadesi yer alıyordu.

ABD başkanlık seçimlerinde geçici sonuçlara göre adaylardan ikisi de henüz seçim galibiyetini ilan etmesine yetecek seçici delegeye sayısına ulaşabilmiş görünmüyor. Galibi belirleyecek kilit eyaletlerden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona ve Nevada'da seçim sonuçları henüz netleşmiş değil.

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