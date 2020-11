Trump aradaki farkı kapatabilecek mi?

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı, ülkenin son dönemdeki 'en kritik' seçimi olarak nitelendirilen başkanlık seçimi sonuçları hala belli olmasa da, 270 delegeyi kazanan adayın başkanlık koltuğuna oturduğu seçimde Biden 264 delegeye ulaşmış durumda. Trump'ın avantajlı olduğu kritik eyaletlerde ise oy sayım işlemi sürüyor. Ancak, Biden bu eyaletlerde de aradaki farkı kapatmaya başladı. Gözler ABD başkanlık seçim sonuçlarında... Trump mı, yoksa Biden mi ipi göğüsleyecek?



BIDEN GEORGIA VE PENSİLVANYA'DA ÖNE GEÇTİ



Gelen son dakika bilgisine göre, Trump'ın tek umudu niteliğindeki 20 delegeli Pensilvanya eyaletinde de Joe Biden öne geçti.



Demokratlar'ın adayı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın önde olduğu 16 delegeleli Georgia'da 917 oy öne geçti. Biden, Georgia'yı alırsa başkanlık için yeterli sayıda delegeye ulaşacak.



SONUÇ NEDEN UZUYOR?



Bazı eyaletlerde sayım durdurulurken, posta yoluyla gönderilen oyların geç ulaşması ve yavaş sayılması da sonuçların uzamasına ve belirsizliğe neden oluyor.



TRUMP: ÇUVAL ÇUVAL OY GETİRDİLER



Sayım devam ederken Biden'ın gerisine düşen Trump, 'Yasal oyları sayarsanız seçimi kolaylıkla kazandım, yasa dışı oyları sayarsanız seçimi bizden çalmaya çalışıyorlar'' dedi. Florida, Iowa, Indiana, Ohio gibi eyaletlerde tarihi zaferler elde ettiklerini belirten Trump, seçimlerden önce kamuoyu yoklaması yapan anketleri de eleştirdi. Trump 'Uydurma anketler, destekçilerimizi hayal kırıklığına uğratmayı amaçlıyor. Büyük bir sahtekarlık, seçimleri çalma ve hile girişimi var ve bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Hiç kimse seçmenlerimizi bastıramaz, susturamaz. Seçimi çalmaya, seçime hile karıştırmaya çalışıyorlar. Pensilvanya'da Demokratların seçimden üç gün sonra bile oy getirmeye devam ettiklerini, kimlik göstermeden oy kabul ettiklerini gördük. Çuval çuval oy getirdiler.



Birkaç eyalet kaldı. Bütün kilit noktalarda çok iyiydik, sonra oylarımız teker teker kaybolmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadık. Pensilvanya'da neredeyse 700 bin oy öndeydik, bu sayı şimdi 90 bine düştü. Sürekli yeni oylar geliyor ve bizim gözlemcilerimizin takip etmesine izin vermiyorlar. Birçok şey oldu. Arizona'da kazanmanın eşiğindeyiz. Senato'da çoğunluğu koruduk ve orada kazandıklarımızla gurur duyuyoruz.



Söyledikleri gibi mavi bir dalga falan olmadı. Bunun yerine, büyük bir kırmızı dalga gördük. Ve bu, medyada gerektiği kadar ilgi görmedi. Cumhuriyetçi Parti'ye 4 milyon oy daha kazandırdık, bu parti tarihindeki en yüksek sayı. Cumhuriyetçiler arasında, Beyaz olmayanlardan en çok oy alan kişi oldum.



'Ortada çok fazla dava olacak. Çünkü elimizde çok fazla delil var ve bu süreç ülkemizdeki en yüksek mahkemede bitebilir. Göreceksiniz. Çok fazla dava açacağız çünkü bu seçim bizden çalınmış olabilir. Postayla kullanılan oyların felaket olacağını aylardır söylüyorum.' şeklinde konuştu.



BIDEN: HERKESİN SABIRLI OLMASINI İSTİYORUM



Başkanlığa yalnızca 6 delege uzaklıkta olan Biden'ın bir açıklama yapması, hatta zaferini ilan edeceği düşünülürken, Demokratlar'ın adayı Biden'dan temkinli bir açıklama geldi. Biden, 'Olduğumuz noktadan çok memnunum. Sayım bitince kazanan taraf olacağımıza eminim. Herkesin sabırlı olmasını istiyorum. Oylama sonucu bitecek ve bunun sonucunu hep beraber göreceğiz.' ifadelerini kullandı.



BAZI EYALETLERDE SAYIM DURDU



Şu ana kadar 264 delegeyi hanesine yazdıran Demokrat aday Joe Biden yarışı önde götürüyor. Biden'ın 6 delegeye daha ulaşması durumunda zafer konuşması yapması bekleniyor. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi ise birçok eyalette seçimlere itiraz etti. İşte seçimlere ilişkin son durum...



Oy sayım işleminin devam ettiği Georgia, Kuzey Carolina, Nevada ve Pensilvanya'dan çıkacak sonuca göre ülkede başkanlık koltuğuna hangi adayın oturacağının netleşmesi bekleniyor.



Oy sayımının devam ettiği 16 delegeli Georgia eyaletinde şu ana kadar oyların yüzde 98'i sayılırken, Trump ile Biden oyların yüzde 49.4'ünü, 15 delegeli Kuzey Carolina'da oyların yüzde 95'i sayılırken, Trump oyların 50'sini, Biden ise yüzde 48.6'sını aldı. 6 delegeli Nevada'da oyların yüzde 89'u sayıldı. Trump şu ana kadar Nevada'da oyların 49.4'ünü alırken, Biden ise 48.5'ini topladı. Seçimlerde kritik öneme sahip 20 delegeli Pensilvanya'da ise şu ana kadar yüzde 95'i sayıların oyların yüzde 49.5'lik kısmını Trump toplarken, Biden ise yüzde 49.2 oy oranına ulaşarak aradaki büyük farkı kapatmış oldu.



TRUMP EKİBİNDEN PEŞ PEŞE DAVA



Trump'ın ekibi, Pensilvanya ve Nevada'da gözlemcilerinin oyların sayıldığı alana yeterli erişim sağlayamaması gerekçesiyle yaptığı başvurulara ek olarak yine aynı gerekçeyle Michigan ve Georgia eyaletlerinde mahkemeye başvurdu. Michigan'da oyların sayıldığı alana yeterli erişim sağlanmadığı gerekçesiyle açılan dava, hakimin oyların çoktan sayıldığını söylemesiyle reddedildi. Michigan'da seçimlerde hile olduğu gerekçesiyle oyların yeniden sayılmasına yönelik açılan ikinci dava da mahkeme tarafından reddedildi. Aynı şekilde Georgia'da seçimlerde hile olduğu gerekçesiyle mahkemeye giden Trump'ın ekibinin başvurusu reddedildi. Seçimlerde usulsüzlük olduğuna yönelik yeterli delil bulunmadığı ifade edildi.



Nevada'da seçim sonuçlarına itiraz eden Cumhuriyetçi Parti, 10 bin kişinin Nevada'da yaşamadığı halde oy kullandığını iddia ederek usulsüzlükler tespit edildiğini belirterek oy sayma işlemlerinin durdurulması için dava açtı.



Pensilvanya'da da dava açan Trump'ın ekibine Philadelphia şehrindeki mahkemeden olumlu yanıt gelmiş, Cumhuriyetçi Partililerin oy sayım merkezlerine girmelerine karar verilmişti.



EYALETLERDE AÇIKLANAN SONUÇLAR



TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER



Tennessee (11 delege), Mississippi (6 delege), Oklahoma (7 delege), Alabama (9 delege), Kentucky (8 delege), West Virginia (5 delege), Güney Carolina (9 delege), Arkansas (6 delege), Indiana (11 delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (5 delege), Louisiana (8 delege), Kansas (6 delege), Missouri (10 delege), Utah (6 delege), Idaho (4 delege), Montana (3 delege), Ohio (18 delege), Iowa (6 delege), Florida (29 delege), Teksas (39 delege), Maine (1 delege) Toplam: 214 delege



BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER



Demokrat aday Biden, Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege), Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege), Arizona (11 delege), Maine (3 delege), Wisconsin (10 delege), Michigan (16 delege) Toplam: 264 delege



* 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.



KRİTİK EYALETLER EL DEĞİŞTİREREK BIDEN'A GEÇTİ



ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Michigan eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı.



ABD Başkanı Donald Trump, seçimler için kritik eyaletlerden Pennsylvania, Georgia ve Kuzey Carolina'da büyük fark atarak önde olduklarını belirterek, Michigan'da da önde olduklarını savunmuştu.



Trump'ın Kampanya Danışman Yardımcısı Justin Clark, seçim yarışında kazananın belirlenmesinde önemli rol oynayacak Pensilvanya eyaletinde devam eden oy sayma işlemlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.



Trump, 'Demokratlar, Pennsylvania'da 500 bin oy avantajımızı ortadan kaldırmak için çalışıyor. Michigan ve diğer eyaletlerde de bunu yapmaya çalışıyorlar.' görüşünü paylaştı.



Ayrıca Trump'ın öndeyken Biden'ın öne geçtiği Wisconsin'de flaş bir kararla oyların yeniden sayılmasını talep etti.



BIDEN AVANTAJLI, TRUMP İTİRAZLARINI SÜRDÜRÜYOR



İki aday da koronavirüs nedeniyle aksaklıklar olsa da sürdürdüğü mitinglerinde aslında bugün yaşanacakların sinyalini vermiş, Trump özellikle posta yoluyla kullanılan oylarda hile yapılacağını öne sürmüştü. Sayımların yapıldığı eyaletlerde Biden yarışı önde götürürken, Trump başkanlık koltuğunu bırakmamakta kararlı. Demokrat aday Joe Biden'ın 'Tüm oyları sayın' açıklamasına karşın, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada Trump, 'Sayımı durdurun. Seçim günü sonrası gelen hiçbir oy sayılmayacak' ifadelerine yer verdi.



Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandığını ifade eden Trump, Biden'ın kazandığını iddia ettiği eyaletlerde itiraz edeceklerini de açıkladı. Trump'ın yaptığı açıklamalara Biden'ın ekibinden 'Trump'ın seçimlere tepkisi çaresizlik. Zaferin eli kulağında' tepkisi geldi.



İşin aslı, hem dünya basını hem Trump karşıtları, bu olasılığa hazırdı. Trump destekçileri ise sonucun değişeceğine ve Biden'ın ekibinin seçime hile karıştırdığı fikrinde hemfikir.



TRUMP SEÇİME HİLE KARIŞTIĞINI İDDİA EDİYOR



ABD Başkanı, Türkiye saatiyle geçtiğimiz sabah açıklanmaya başlayan sonuçlar karşısında 'Demokratlar'ın yönetiminde olan ve kontrol ettiği çoğu önemli eyalette, çoğunlukla sağlam bir şekilde öndeydim. Sonra oy pusulaları sayıldıkça sihirli bir şekilde ortadan kaybolmaya başladılar. ÇOK GARİP, sandık görevlileri bunu tamamen ve tarihsel olarak yanlış anladı. Nasıl olur da posta yoluyla oy pusulalarını her saydıklarında yüzdeler bu kadar yıkıcı oluyor?' ifadelerini kullanmış, daha sonra peş peşe yaptığı açıklamalarda da oy pusulalarının kaybolduğu, seçime hile karıştığı, sonradan gelen 'posta yoluyla kullanılmış oyların' kabul edilmemesi şeklindeki itirazlarını devam ettirdi.