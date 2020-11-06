PKK'ya operasyon: 26 öğretmen gözaltında

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın örgütsel eylemlerine katıldıkları tespit edilen kamu ve özel eğitim kurumlarında görevli aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK'nın örgütsel eylemlerine katıldıkları belirlenen eğitim kurumlarında çalışan 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ederken, operasyon yapılan adreslerde arama sürüyor.