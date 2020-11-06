Kuşadası'nda korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika haberine göre; saat 18.31’de merkez üssü Kuşadası olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde ufak çaplı da olsa tedirginliğe yol açtı. İzmir’de 30 Ekim tarihinde yaşanan 6.6’lık depremin artçıları bölgede sürüyor. Bu kapsamda az önce gelen bilgiye göre; merkez üssü Kuşadası Körfezi olan bir sarsıntı daha gerçekleşti.
Az önce Kandilli tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Kuşadası Körfesi Ege Denizi açıkları olduğu ifade edilirken son olarak İzmir'de gerçekleşen 6.6'lık depremin ardından vatandaşlar yaşanan sarsıntıları anlık olarak takip ediyor.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan sarsıntıları tüm detayları ile son depremler listesinden duyuruyor.