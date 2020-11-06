Kuşadası'nda korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika haberine göre; saat 18.31’de merkez üssü Kuşadası olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde ufak çaplı da olsa tedirginliğe yol açtı. İzmir’de 30 Ekim tarihinde yaşanan 6.6’lık depremin artçıları bölgede sürüyor. Bu kapsamda az önce gelen bilgiye göre; merkez üssü Kuşadası Körfezi olan bir sarsıntı daha gerçekleşti.